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Trump'ın oğlundan "topyekün savaş" çağrısı

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Seçimi kaybetme ihtimali artan ABD Başkanı Trump'ın oğlu Trump Jr., seçimlere hile karıştığını iddia ederek babasına "topyekün savaş" çağrısında bulundu.
Trump'ın oğlundan "topyekün savaş" çağrısı

ABD'de oy sayımı devam ederken Başkan Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr., Twitter hesabından babasına "topyekün savaş" çağrısında bulunarak "Amerika'nın geleceği için en iyisi, Donald Trump'ın tüm hileyi, tüm dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için topyekün bir savaşa girmesi olur" mesajını paylaştı.

Trump Jr. mesajına "Bu pisliği temizlemenin ve muz cumhuriyetine benzememenin zamanı geldi" diye de ekledi. Trump Jr.'ın mesajı kısa bir sonra Twitter tarafından "yanıltıcı" olabileceği uyarısıyla gizlendi.

Biden zafere yaklaşıyor

Trump Jr. Twitter'daki paylaşımlarında ayrıca Cumhuriyetçilerin de babasına yeteri kadar destek vermemesinden şikayet etti.

Ancak Trump ve yakın çevresinin mektupla kullanılan oylara hile karıştığı iddiasına şimdiye kadar bir kanıt sunulmuş değil.

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