Trump'ın Ortadoğu Planı'na uluslararası toplum mesafeli

Trump'ın Ortadoğu planına uluslararası toplumdan tepki geldi. Türkiye, "Plan ölü doğmuştur" derken Almanya'dan yapılan açıklamada da iki tarafın kabul ettiği bir çözüm olmasına dikkat çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin İsrail toprağı olarak kabul edilmesini ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kalmasını öngören Ortadoğu Planı'na uluslararası toplumdan art arda tepkiler geliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Ortadoğu barış planı "sözde plan" olarak tanımlanarak planın ölü doğduğu savunuldu. Bakanlık açıklamasında, "Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz" denildi.

Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planın Türkiye tarafından desteklenmeyeceği vurgulanan açıklamada "İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu’ya barış gelemez" ifadeleri kullanıldı.

Ürdün'den ilhak uyarısı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de ABD‘nin Ortadoğu Planı ile Filistin bölgelerini ilhak ederek Yahudi yerleşim yerlerini genişletme girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Safedi, bölgede kalıcı barışın yolunun ancak Filistin halkının haklarını tanıyan iki devletli bir çözümden geçtiğini savundu. Bakan, Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olması gerektiğini belirtti.

Ürdün'deki ABD Büyükelçiliği önünde de planın açıklanmasının ardından protesto gösterileri düzenlendiği bildiriliyor. Ürdün, ABD'nin önemli müttefikleri arasında yer alıyor. Ürdün Krallığı, 1994 yılında Mısır'dan sonra İsrail ile barış anlaşması sağlayan ikinci Arap ülkesi konumunda yer alıyor.

Almanya'dan temkinli açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuya yönelik yaptığı açıklamada "Ancak her iki tarafın kabul ettiği, uzlaşma sağlanmış bir iki devletli çözüm, bölgede kalıcı barışı sağlayabilir" diye konuştu.

Maas, tıkanmış Ortadoğu barış sürecini yeniden canlandırabilecek her girişimin önemli olmakla birlikte bir yandan da ABD'nin planının beraberinde sorular getirdiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı konunun Avrupa Birliği üyeleriyle görüşüleceğini belirtti.

İngiltere: Plan olumlu bir adıma dönüşebilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Trump'ın planına destek veren bir açıklama yaptı. Johnson'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Johnson'ın Trump ile yaptığı görüşmede planı geleceğe olumlu etkileri olacak bir adım olarak değerlendirdiğini iletti. İkili, Trump’ın planını açıklamadan kısa süre önce görüşmüşlerdi.

Avrupa Parlamentosu'ndan tepki

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) temsil edilen sağ muhafazakar partilerin ortak parlamento grubu olan AvrupaHalk Partisi'nden Michael Gahler de planın AB ülkeleri ve Birleşmiş Miletler'in politikalarıyla uyuşmadığına dikkat çekti.

Avrupa Halk Partisi'nin Dış Politika Sözcüsü Gahler, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının, ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerine destek verilmesinin ve Ürdün Vadisi'nin kontrolünün gelecekte İsrail'e verilmesinin öngörülmesinin tamamen taraflı bir planın parçaları olduğunu söyledi.

AP'nin Yeşiller partisi dış politika sözcüsü Reinhard Bütikofer de Trump'ın Filistin tarafının zayıf yanlarını kullandığı eleştirisini getirdi. "Bu şekilde barışın yolunu açmaya çalışmasını, tartışmaya açmamız gerekir" dedi.