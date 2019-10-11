Trump’ın paylaştığı sözler: Bu harekat uzun vadede Türkler için iyi olmayacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın Suriye’nin işgalinin kötü bir fikir olduğunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a söylendiğini belirttiği demeci ABD Başkanı Donald Trump tarafından paylaşıldı.

O’Brien’ın Fox Business’a verdiği demeçte şunları söylüyor: “Erdoğan’a önceden Suriye’nin işgalinin kötü bir fikir olduğunu açık bir şekilde belirtmiştik. Bu askeri operasyona onay vermedik. Bu askeri operasyona dahil değiliz. Ben bunun uzun vadede Türkler için iyi olacağını düşünmüyorum. Başkan şunu çok net bir şekilde belirtti, bölgede askerimiz yok. Yani Amerikan askerlerine yönelik bir güvenlik tehlikesi yok. Ama büyük endişeyle izlediğimiz ve takip ettiğimiz bir konu.”