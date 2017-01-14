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Trump'ın Savunma Bakanı ddayı Mattıs'e kongreden onay

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Trump'ın Savunma Bakanı ddayı Mattıs'e kongreden onay
Emekli Orgeneral Mattıs'in bakanlığının önünü açacak yasa tasarısı Abd Temsilciler Meclisi’nde onaylandı.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı emekli Orgeneral James Mattis'in bakanlığının önünü açacak yasa tasarısı ABD Kongresi'nde onaylandı. Tasarının ABD Başkanı Barack Obama tarafından da imzalanması bekleniyor.

Emekli Orgeneral Mattis'le ilgili yasa tasarısının, ABD Temsilciler Meclisinde 151 ret oyuna karşı 268 kabul oyuyla onaylandığı bildirildi.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde dünkü oturumun ardından yapılan oylamada da hakkındaki yasa tasarısı kabul edilen Mattis, bakanlığı için Obama'nın atacağı imzayı bekliyor.

ABD Anayasasına göre, emekli veya ordudan ayrılmış bir askerin savunma bakanı olabilmesi için askerlik mesleğinden ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmiş olması gerekiyor.  Orgeneral Mattis, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı iken 2013 yılında emekli edilmişti.

Mattis'in Senatodan sonra Temsilciler Meclisinde de konuşması bekleniyordu ancak ABD medyasına göre, Trump'ın geçiş ekibi toplantıyı beklenmedik bir şekilde iptal ettiğini duyurmuştu.

Ordudaki 44 yıllık görevi süresince ABD'nin Afganistan ve Irak işgallerinde önemli roller üstlenen ve Felluce'de 2004'teki kanlı çatışmaları yöneten Mattis, Kongre'de yaptığı bir konuşmada, ABD'nin Ortadoğu'daki sorunlara yeterince müdahil olmamasının buradaki aşırıcılığın yükselmesine katkı sağladığını savunmuştu.

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