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Trump'ın seçim açıklamaları ABD medyasında tepki çekti: Başkan'ı düzeltmek zorundayız; hiçbiri doğru değil!

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Trump'ın seçim açıklamaları ABD medyasında tepki çekti: Başkan'ı düzeltmek zorundayız; hiçbiri doğru değil!
Trump'ın seçim açıklamaları ABD medyasında tepki çekti: Başkan'ı düzeltmek zorundayız; hiçbiri doğru değil!

ABD Başkanı Donald Trump'ın oy sayımı hâlâ süren eyaletlerde rakibi Demokrat aday Joe Biden'ın gerisinde olduğuna dair haberler aldıktan sonra yaptığı "hile" iddialı açıklamalar ABD basınında tepkiyle karşılaştı. 

Trump'ın dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada kullandığı "Eğer yasal oyları sayarsanız, kolayca kazanıyorum. Eğer yasal olmayan oyları sayarsanız bu seçimi bizden çalmaya çalabilirler"  ifadeleri MSNBC kanalındaki canlı yayın sırasında kesildi. Sunucu, "ABD Başkanı’nı sadece kesmek de değil düzeltmek noktasındayız." dedi ve kanalın hukuk temsilcisine yöneldi. Hukuk temsilcisi, Trump'ın sözlerinin doğru olmadığına dikkati çekti.

Aynı kanalda, Trump'ın oy sayım süreciyle ilgili attığı bir tweet de doğru olmadığı için ekrandan çekildi. Trump'ın seçim gözlemcilerinin görevlerini yapmalarına izin verilmediğine yönelik tweeti, sunucu tarafından tepki çekti. Sunucu, "Bunların hiçbiri doğru değil" dedi.

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