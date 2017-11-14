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Trump'ın seyahat yasağına kısmi onay

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Trump'ın seyahat yasağına kısmi onay
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki mahkeme, İran ve Suriye'nin aralarında yer aldığı 6 ülkenin vatandaşlarına yönelik yasağa kısmi onay verdi.

Kaliforniya eyaletindeki mahkemesi toplam nüfusunun bir kısmı ya da çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağını gündemine aldı. Mahkeme, bu kişilerin ABD'de yakın akrabalarının olduğunu kanıtlama şartı ile ülkeye gidebileceklerine hükmetti. Mahkeme ABD'ye vize almak isteyen bu kişilerin üniversite ya da işveren ile olan bağlarını kanıtlaması durumunda da vize alacağını vurguladı.

Söz konusu 6 ülke arasında Çad, İran, Yemen, Libya, Somali ve Suriye de bulunuyor. Giriş yasağı Kuze Kore vatandaşları ve Venezüela'nın hükümet personeli ile onların aile fertleri için de geçerli.

Bu kararla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye seyahat etmelerine getirdiği yasak konusunda kısmi bir hukuksal ilerleme kaydetmiş oldu.

ABD Başkanı Trump, ilk seyahat yasağını göreve geldikten birkaç hafta sonra çıkarmıştı. İlk yasağın mahkeme engeline takılması üzerine, yeni bir yasak yürürlüğe konmuştu. Eylül ayında süresi dolan bu yasağın ardından, Trump hükümeti üçüncü seyahat yasağını hazırlamıştı.

Seyahat yasağı ile ABD'yi terörden koruduğunu savunan Trump, seçim kampanyası sırasında ülkesinin kapılarını Müslümanlara tamamen kapatma sözü vermişti.

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