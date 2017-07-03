Trump'ın tartışma yaratan CNN tweet'i

ABD Başkanı Trump'ın Twitter'da yayınladığı ve kendisini, başı CNN logosu şeklinde montajlanmış birini döverken gösteren videosu tartışma yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü paylaştığı bir tweet ile tartışma yarattı. Trump, yayınladığı video görüntüsünde, takım elbise giymiş ve başı CNN logosuyla montajlanmış bir adamı döverken yer aldı.

Videoyu kimin montajladığı bilinmiyor ancak Trump, videoyu "Sahtekar CNN" anlamına gelen #FraudNewsCNN #FNN etiketleriyle paylaştı.

Trump'ın yer aldığı videonun orijinal halinin 2007 yılında katıldığı bir güreş şovu sırasında çekildiği belirtildi.

Başkan Trump, geçmişte basını, "muhalefet partisi" ve "Amerikan halkının düşmanı" olarak nitelendirmişti. Özellikle CNN kanalını hedef alan Trump, kanal için "yalan haber" ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump, yayınladığı bir başka tweet'te ise "Sahtekar medya, bizi, muhteşem Amerikan halkının yararına olan hedeflerimizi gerçekleştirmekten asla alıkoyamayacak" ifadelerini yazdı.

Basın Özgürlüğü için Muhabirler Komitesi Başkanı Bruce Brown, videoyu "gazetecilere yönelik fiziksel şiddet tehdidi" olarak nitelendirerek kınadı.

Trump'ın iç güvenlik danışmanı Tom Bossert ise açıklamasında, "Kimse bunu bir tehdit olarak algılamamalı. Umarım böyle yapmazlar" dedi.

CNN ise Trump'ı "ofisinin ağırlığının çok altında çocukça bir davranış sergilemekle" suçladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada da söz konusu paylaşımın yayınlanmasının şirketin yayın kurallarını ihlal etmediği bildirildi.