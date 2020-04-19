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Trump'ın tweetlerinın ardından, ABD çapında karantina protestoları düzenlendi

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Trump'ın tweetlerinın ardından, ABD çapında karantina protestoları düzenlendi
Trump'ın tweetlerinın ardından, ABD çapında karantina protestoları düzenlendi

ABD'nin bazı eyaletlerinde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak koronavirüs karantinasına karşı düzenlenen protestolar, Başkan Donald Trump'ın teşvik eden tweetlerinin ardından, boyutları küçük olsa da ülke çapına yayıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat Partili valilerin karantina uygulamalarının protesto edildiği Michigan, Minnesota, Virginia eyaletlerinin 'kurtarılması' için tweet atmasının ardından, ülke çapında birçok şehirde yüzlerce kişilik gösteriler düzenlendi. 

Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin çoğunlukta olduğu New Hampshire eyaletinin Concorde, Teksas eyaletinin Austin, Maryland eyaletinin Annapolis kentlerinde düzenlenen protestolar da birkaç yüz kişiyi çekti.

Eyalet yönetimleri tarafından açıklanan takvimlere bakılmaksızın karantinanın bir an önce kaldırılmasını talep eden protestocuların sosyal mesafe kurallarına uymaması, yüzlerini kapatmaması dikkat çekti.

Önlemlerle dizginlenmeye çalışılan pandeminin protestocuların kurallara uymaması nedeniyle yayılmasının hızlanacağı endişesi doğarken, valiler verilen emeklerin heba edildiğini belirten kızgın açıklamalar yaptı. 

Bazı eyaletlerde yeni tip koronavirüsün yayılma oranlarının yükselmesine bakmadan Trump yanlıları protesto düzenlerken, enfeksiyon oranlarının düşük olduğu eyaletlerin sakinleri de gereksiz gördükleri önlemlerle ekonominin durmasına tepki gösteriyor.

Koronavirüs pandemisinin merkezi konumuna gelen ABD'de nüfusun yüzde 90'ı evde kalma kuralları kapsamında bulunuyor. 

Diğer yandan son Pew anketine göre ABD vatandaşlarının yüzde 66'sı 'eyalet yönetimlerinin kamusal faaliyetlere getirilen kısıtlamaları çok erken kaldırmasından endişelendiklerini' ifade etti. 

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