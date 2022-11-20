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Trump'ın Twitter hesabı kullanıma açıldı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce askıya alınan Twitter hesabı, kullanıma açıldı.
Trump'ın Twitter hesabı kullanıma açıldı

Gelişme, Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın, eski başkanın hesabının (@realDonaldTrump) açılıp açılmamasına dair düzenlediği anketin ardından yaşandı.

Musk'ın anketine katılan 15 milyondan fazla kullanıcının yüzde 51,8'i, Trump'ın hesabının yeniden eski haline getirilmesini onaylamıştı.

Twitter, 6 Ocak 2021'deki Konge baskının ardından, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." denilmişti.

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