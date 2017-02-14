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Trump'ın vize yasağına Virginia eyaletinden iptal

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Trump'ın vize yasağına Virginia eyaletinden iptal
Virginia Doğu Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Brinkema, Trump'ın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağını ABD Anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

ABD'nin Virginia eyaletinden federal bir yargıç, Başkan Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkeye uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağının Amerikan Anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle Virginia'da uygulanmamasına karar verdi.

Virginia'nın Doğu Bölge Mahkemesi yargıçlarından Leonie Brinkema'nın verdiği kararda, vize yasağının Amerikan Anayasasının birinci ve beşinci maddelerine aykırı olduğu, Virginia halkı ve kurumlarına "onarımı mümkün olmayan zararlar" verdiği vurgulandı.

Yargıç kararında, "Yürütmenin anayasal olmayan faaliyetlerini engellemek kamu yararınadır." ifadesine yer verdi.

"MÜSLÜMAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BAZILARI KAYITLARINI SİLDİRDİ"

Kararı "tarihi" olarak niteleyen Virginia'nın Demokrat Başsavcısı Mark Herring ise Trump'ın uygulamasının Müslümanlara karşı ayrımcılık olduğunu belirtti.

Müslüman ülkelerden bazı öğrencilerin Virginia'daki üniversitelerinden kayıtlarını sildirdiği bilgisini paylaşan Herring, eyalet yükseköğretim kurumlarının eğitim ücretlerinden 20 milyon dolara yakın zarar ettiğini bildirdi.

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