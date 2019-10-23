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Trump’ın yaptırımları kaldırması sonrası dolar/TL ne oldu ?

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye yönelik yaptırımların tümünün kaldırıldığına ilişkin açıklamasının ardından dolar 5.72 lira düzeyine kadar geriledi.
Trump’ın yaptırımları kaldırması sonrası dolar/TL ne oldu ?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye yönelik yaptırımların tümünün kaldırıldığına ilişkin açıklamasının ardından dolar 5.72 lira düzeyine kadar geriledi.

Trump’ın konuşması sonrası dolar/TL’deki değişiklikler şu şekilde kaydedildi:

  • dolar en düşük 5.7271 lira ve en yüksek 5.8119lirayı gördükten sonra, 5.72 – 5.73 lira aralığında,
  • euro en düşük 6.3696 lira ve en yüksek 6.4689 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,
  • sterlin en düşük 7.3844 lira ve en yüksek 7.4895 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem görüyor.
  • Güne 0.93 artışla 98 bin 799 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 98 bin 637 puanı ve en yüksek 99 bin 596 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.94 artışla 99 bin 785 puanda kapandı.
  • BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 139 bin 898 puanı ve en yüksek 142 bin 28 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 2.27 artışla 141 bin 585 puanda kapandı.
  • Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.11 düşüşle 13.56 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 2.90 düşerek 13.75 düzeyine geriledi.
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