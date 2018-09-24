  • BIST 98.034
  • Altın 240,130
  • Dolar 6,2230
  • Euro 7,3227
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh'a ikinci cinsel taciz suçlaması

» »
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh'u cinsel saldırı ile suçlayan kadınların sayısı ikiye yükseldi.
Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh'a ikinci cinsel taciz suçlaması

Kavanaugh her iki iddiayı reddederken, Demokrat Senatör Dianne Feinstein, Kavanaugh'un üyeliği ile ilgili tüm sürecin 'acilen ertelenmesini' istedi.

Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği muhafazakar yargıç Kavanaugh'u cinsel tacizle suçlayan kadınların sayısı artıyor. Son olarak Kavanaugh'un Yale Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı olan  53 yaşındaki Deborah Ramirez adlı kadın 1983-1984 akademik yılı sırasında bir öğrenci yurdu partisinde gerçekleşen tacizi New Yorker dergisine anlattı.

 

Ramirez bir içki içme oyunu oynadıkları sırada Kavanaugh'un kendisine penisini gösterdiğini ardından penisini yüzüne doğru ittirdiğini ve bunu engellemek isterken de iradesi dışında Kavanaugh'un penisine dokunmak zorunda kaldığını öne sürdü.

'UTANDIRILMIŞ VE AŞAĞILANMIŞTIM'

Dindar bir Katolik olarak yetiştirildiğini belirten Ramirez "Evlenene kadar bir penise dokunmayacaktım. Utandırılmış ve aşağılanmıştım" dedi.

Ramirez ayrıca bu sırada Kavanaugh'un yanında durup pantolonunu yukarı çekerken güldüğünü hatırladığını da belirtti. New Yorker muhabirleri olayla ilgili bilgi aldıktan sonra Ramirez ile iletişime geçtiklerini, söz konusu iddianın bir avukat tarafından Demokrat senatörlerin dikkatine sunulduğunu ve ardından Demokratlar'ın olayı soruşturmaya başladığını belirtti.

Dergi haberinde Ramirez'in ilk başta söz konusu olay sırasında alkol aldığı için hafızasında boşluklar olduğu gerekçesiyle iddiayı kamuoyunu duyurma konusunda isteksiz olduğu ancak 6 gün boyunca anılarını gözden geçirdikten ve avukatıyla konuştuktan sonra açıklama yapma konusunda kendisine güvendiğini vurguladı.

Geçen hafta Palo Alto üniveristesinde psikoloji profesörü olan Christine Blasey Ford adlı kadın, kendisi 15, Kavanaugh ise 17 yaşındayken, gençlerin toplandığı bir evde yapılan parti sırasında Kavanaugh'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Yeni suçlama da perşembe günü Ford ve Kavanaugh'un  Senato Yargı Komistesi'ndeki açık celsede dinlenilmesi konusunda anlaşma yapılmasından birkaç saat sonra geldi.

BEYAZ SARAY SAVUNMA POZİSYONUNDA

Kavanaugh ise her iki suçlamayı reddediyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Kavanaugh'un 'böyle bir olayın yaşanmadığını' söylediği ve suçlamayı 'bir iftira, bu kadar basit' diye nitelediği belirtildi. 

 

Bir Beyaz Saray sözcüsü de suçlamanın 'iyi bir adamı alaşağı etmek için Demokratlarca düzenlenen koordineli bir iftira kampanyası' olduğunu savundu.

California'nın Demokrat Senatörü Dianne Feinstein ise  Kavanaugh'un adaylığıyla ilgili işlemlerin 'acilen ertelenmesi' çağrısında bulundu. Senato Yargı Komitesi'ndeki Cumhuriyetçiler de Ramirez'in suçlamasını inceleyeceklerini açıkladı. Ancak Komite sözcüsü Taylor Foy, Demokratların 'partilerüstü bir süreç yerine siyasi zafer peşindeymiş gibi göründüğünü' söyledi.

Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh'un bu poziyonu elde etmesi için önce 21 kişilik Senato Yargı Komitesi'nin ardından da Senato'nun onayını alması gerekiyor. 

Bazı Cumhuriyetçilerin Demokratların safına geçmesi halinde Kavanaugh'un adaylığı reddedilebilir.  9 yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme, ABD kamuoyu üzerinde çok büyük etkisi olan tartışmalı konular hakkında son sözü söyleme yetkisine sahip. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meksika Devlet Başkanı lüks başkanlık uçağını satmakta ısrarlı21 Eylül 2018 Cuma 10:58
  • Trump'tan yeni gaf: ''En azından bu işten güzel bir tekneniz olmuş''21 Eylül 2018 Cuma 09:03
  • ABD'den Rusya'dan S-400 ve savaş uçağı alan Çin'e yaptırım21 Eylül 2018 Cuma 08:44
  • Trump, 'ABD tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hatayı' Bush'a yıktı20 Eylül 2018 Perşembe 16:31
  • Kolombiya'da kokain üretimi 2017'de rekor kırdı20 Eylül 2018 Perşembe 08:48
  • Trump: Dünyanın kumbarasıyız, herkes bizi soydu19 Eylül 2018 Çarşamba 11:49
  • 'ABD-Çin ticaret savaşı 20 yıl sürebilir’19 Eylül 2018 Çarşamba 09:14
  • Meksika'da şiddet dalgası: Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor18 Eylül 2018 Salı 11:29
  • ABD 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha vergi uygulayacak18 Eylül 2018 Salı 10:51
  • Trump’tan cinsel saldırıyla suçlanan adaya destek18 Eylül 2018 Salı 09:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti