Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh'a ikinci cinsel taciz suçlaması

Kavanaugh her iki iddiayı reddederken, Demokrat Senatör Dianne Feinstein, Kavanaugh'un üyeliği ile ilgili tüm sürecin 'acilen ertelenmesini' istedi.

Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği muhafazakar yargıç Kavanaugh'u cinsel tacizle suçlayan kadınların sayısı artıyor. Son olarak Kavanaugh'un Yale Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı olan 53 yaşındaki Deborah Ramirez adlı kadın 1983-1984 akademik yılı sırasında bir öğrenci yurdu partisinde gerçekleşen tacizi New Yorker dergisine anlattı.

Ramirez bir içki içme oyunu oynadıkları sırada Kavanaugh'un kendisine penisini gösterdiğini ardından penisini yüzüne doğru ittirdiğini ve bunu engellemek isterken de iradesi dışında Kavanaugh'un penisine dokunmak zorunda kaldığını öne sürdü.

'UTANDIRILMIŞ VE AŞAĞILANMIŞTIM'

Dindar bir Katolik olarak yetiştirildiğini belirten Ramirez "Evlenene kadar bir penise dokunmayacaktım. Utandırılmış ve aşağılanmıştım" dedi.

Ramirez ayrıca bu sırada Kavanaugh'un yanında durup pantolonunu yukarı çekerken güldüğünü hatırladığını da belirtti. New Yorker muhabirleri olayla ilgili bilgi aldıktan sonra Ramirez ile iletişime geçtiklerini, söz konusu iddianın bir avukat tarafından Demokrat senatörlerin dikkatine sunulduğunu ve ardından Demokratlar'ın olayı soruşturmaya başladığını belirtti.

Dergi haberinde Ramirez'in ilk başta söz konusu olay sırasında alkol aldığı için hafızasında boşluklar olduğu gerekçesiyle iddiayı kamuoyunu duyurma konusunda isteksiz olduğu ancak 6 gün boyunca anılarını gözden geçirdikten ve avukatıyla konuştuktan sonra açıklama yapma konusunda kendisine güvendiğini vurguladı.

Geçen hafta Palo Alto üniveristesinde psikoloji profesörü olan Christine Blasey Ford adlı kadın, kendisi 15, Kavanaugh ise 17 yaşındayken, gençlerin toplandığı bir evde yapılan parti sırasında Kavanaugh'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Yeni suçlama da perşembe günü Ford ve Kavanaugh'un Senato Yargı Komistesi'ndeki açık celsede dinlenilmesi konusunda anlaşma yapılmasından birkaç saat sonra geldi.

BEYAZ SARAY SAVUNMA POZİSYONUNDA

Kavanaugh ise her iki suçlamayı reddediyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Kavanaugh'un 'böyle bir olayın yaşanmadığını' söylediği ve suçlamayı 'bir iftira, bu kadar basit' diye nitelediği belirtildi.

Bir Beyaz Saray sözcüsü de suçlamanın 'iyi bir adamı alaşağı etmek için Demokratlarca düzenlenen koordineli bir iftira kampanyası' olduğunu savundu.

California'nın Demokrat Senatörü Dianne Feinstein ise Kavanaugh'un adaylığıyla ilgili işlemlerin 'acilen ertelenmesi' çağrısında bulundu. Senato Yargı Komitesi'ndeki Cumhuriyetçiler de Ramirez'in suçlamasını inceleyeceklerini açıkladı. Ancak Komite sözcüsü Taylor Foy, Demokratların 'partilerüstü bir süreç yerine siyasi zafer peşindeymiş gibi göründüğünü' söyledi.

Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh'un bu poziyonu elde etmesi için önce 21 kişilik Senato Yargı Komitesi'nin ardından da Senato'nun onayını alması gerekiyor.

Bazı Cumhuriyetçilerin Demokratların safına geçmesi halinde Kavanaugh'un adaylığı reddedilebilir. 9 yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme, ABD kamuoyu üzerinde çok büyük etkisi olan tartışmalı konular hakkında son sözü söyleme yetkisine sahip.