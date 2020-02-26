Trump'la şov yapan Modi, Hindu-Müslüman çatışmasında 23 kişi öldükten sonra barış çağrısı yaptı

Keşmir'in özerkliğini kaldıran anayasa değişikliği ve Müslüman olmayan yasadışı göçmenlere vatandaşlık veren yasa yüzünden gerilimin tavan yaptığı Hindistan, buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretini şova çevirmesinin ardından, başkentteki Hindu-Müslüman çatışmasıyla yüzleşmek zorunda kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump Hindistan'daki dini özgürlükleri ve Başbakan Narendra Modi'nin liderliğini övgülere boğarken, pazar günü Yeni Delhi'de 'Müslüman karşıtı' diye nitelenen vatandaşlık yasasını protesto edenlerle savunanlar arasında çatışmalar yaşanıyordu. Dün çatışmaların üçüncü gecesinin yaşanması ve Müslümanların evleriyle işyerlerinin saldırıya uğramasının ardından, BBC 23 kişinin öldüğü, en az 189 kişinin yaralandığı haberini geçti.

Sosyal medyada paylaşılan tanıklıklar, fotoğraflar ve videolara göre demir sopalı, taşlı, silahlı Hindu çetelerin aralarında gazetecilerin de olduğu silahsız kişilere saldırdığını duyuran BBC, isimlere bakarak ölenlerle yaralananlar arasında hem Hinduların hem de Müslümanların bulunduğu sonucunu çıkardı.

Dünden beri şiddetin en yoğun olduğu bölgelere girişlere çok sıkı kısıtlama getirilip sokaklarda polis ve milis güçler devriye gezerken, pek çok Müslüman ailenin çatışma bölgelerini terk ettiği gözlendi.

Delhi Yüksek Mahkemesi 'yeni bir 1984'ün yaşanmasına izin vermeyeceklerine' dair açıklama yaptı.

1984'te Delhi'deki Sihlere saldırıldığını ve içlerinden 3 binden fazlasının öldürüldüğünü hatırlatan BBC, son vakanın da başkentte on yıllardır görülen en öldürücü şiddet olayı olduğunu kaydetti.

Hindu milliyetçisi Narendra Modi ise şiddetin patlamasından üç gün sonra sükunet çağrısı yaptı.

Bugün Twitter'dan açıklama yapan Hindistan Başbakanı, "Ulusal karakterimizin temelinde barış ve uyum yatar. Delhi'deki kardeşlerimi, barış ve kardeşliği her daim korumaya çağırıyorum" dedi.

Modi, durumu yakından takip ettiğini ve polisin hayatı normale döndürmek için çalıştığını söyledi.