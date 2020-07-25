  • BIST 119.202
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAToplam 1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

Trump'tan ABD'de ilaç fiyatlarının düşürülmesi için 4 kararname

» »
Trump'tan ABD'de ilaç fiyatlarının düşürülmesi için 4 kararname
Trump'tan ABD'de ilaç fiyatlarının düşürülmesi için 4 kararname

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik 4 kararname imzaladı.

Trump, söz konusu kararnameleri imzalamadan önce Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

ABD Kongresinin ilaç fiyatlarının düşürülmesi için uzun yıllardır çalıştığını ancak bugüne kadar bir sonuç alamadığını vurgulayan Trump, "Artık ben daha fazla beklemek istemiyorum. Bu nedenle de ilaç fiyatlarını büyük miktarda düşürecek 4 ayrı kararname imzalayacağım." ifadesini kullandı.

Trump, ülkesinde 51 yıldır ilk kez ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik bir adım atıldığının ancak bu düzenlemelerin henüz istediği boyutlarda olmadığının da altını çizdi.

İmzalayacağı ilk kararname kapsamında penisilin fiyatlarını düşüreceklerini kaydeden Trump, ikinci kararname ile de toptancılar ve eczanelere reçeteli ilaçları Kanada ve diğer ülkelerden ithal etme imkanı tanıyacaklarını belirtti.

Trump, üçüncü kararnamenin ise ilaç simsarlarının önlenmesine yönelik olacağını vurgulayarak, "Kimse bu adamların ya da kadınların kim olduğunu bilmiyor. Onların kim olduğu hakkında kimsenin bir fikri yok. Belki de ilaç firmalarından bile daha çok para kazanıyorlar." ifadesini kullandı.

Son kararnamenin ise diğer tüm kararnamelerden önemli olduğuna dikkati çeken Trump, bu kararnameyle reçeteli ilaç fiyatlarının düşürülmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının da bir yandan sürdüğüne işaret eden Trump, şu anda en önemli önceliklerinin bu virüse karşı bir aşı geliştirilmesi olduğunun altını çizdi.

Trump, konuşmasının ardından salonda bulunan diğer konuklara da söz verdikten sonra kararnameleri imzaladı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, Houston'daki Çin konsolosluğunun kapatılmasını istedi22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:02
  • Türkiye’ye S-400’ler nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:28
  • ABD'nin Chıcago Kentinde Silahlı Saldırıda 14 Kişi Yaralandı22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:04
  • ABD Savunma Bakanı Esper: "Kore Yarımadasından Asker Çekilmesine Yönelik Talimat Vermedim"22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:30
  • Pompeo'dan Venezuela Adalet Divanı Başkanı'nın Yakalanması İçin 5 Milyon Dolar Ödül22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:19
  • Facebook da Trump'ın paylaşımlarına teyit uyarısı koymaya başladı22 Temmuz 2020 Çarşamba 08:49
  • ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kıbrıs açıklaması: “Türkiye'den hesap sormalıyız”21 Temmuz 2020 Salı 09:50
  • Biden’dan Rusya ve diğer ülkelere ‘seçimlere müdahale eden bedelini öder’ uyarısı21 Temmuz 2020 Salı 09:15
  • ABD Başkanı Trump, seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği ile ilgili soruya, "Duruma göre" diye yanıt verdi20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:49
  • Brezilya devlet Başkanı,Maskesini çıkardı, hidroksiklorokin ilacıyla şov yaptı20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti