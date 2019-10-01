Trump’tan azli konusunda ‘iç savaş’ paylaşımı

ABD Başkanı Trump azledilmesinin ‘iç savaş benzeri bir kırılma’ yaratacağına dair bir yorumu Twitter hesabından paylaştı.

Temsilciler Meclisi tarafından hakkında azil soruşturması başlatılan ABD Başkanı Donald Trump, görevden alınmasının iç savaş benzeri bir kırılmaya neden olacağına dair bir yorumu Twitter hesabından paylaştı.

Trump, Dallas’ta bir kilise rahibi olan Robert Jeffress’in “Demokratlar başkanı görevden almayı başarırsa bu ulusumuzda ülkemizin hiçbir zaman atlatamayacağı iç savaş benzeri bir kırılmaya yol açar” yorumunu Twitter hesabından paylaştı.

Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada ise hakkında azil soruşturması başlatılmasına yol açan telefon görüşmesiyle ilgili rapordaki muhbirin kimliğini bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Trump, rapordaki bilgilerin yanlış olduğunu savundu.

ABD Başkanı'nın Temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Zelenskiy’e Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturması için baskı yaptığı iddia edilmişti.

Öte yandan Wall Street Journal gazetesi, sözkonusu telefon görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katıldığını öne sürdü.

New York Times’da yer alan bir haberde ise Trump’ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile son dönemde yaptığı bir telefon görüşmesinde, Rusya soruşturması konusunda yardım istediği de iddia edildi.

TRUMP'IN KİŞİSEL AVUKATI İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi, "Ukrayna görüşmesi" konusunda bilgi vermek üzere ifadeye çağırdı. Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim komiteleri, Giuliani için ayrı ayrı ifade çağrısında bulundu.