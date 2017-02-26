Trump'tan Beyaz Saray Muhabirleri Derneğine rest...

ABD Başkanı Donald Trump, basın dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine katılmayacak.

Trump 29 Nisan akşamı düzenlenecek olan yemeğe katılmayacağını Twitter hesabı üzerinden, "Bu yıl Beyaz Saray Muhabirleri Derneği akşam yemeğine katılmayacağım." ifadeleri ile duyurdu.

1920 yılından beri her yıl geleneksel olarak nisan ayının son pazarı düzenlenen yemeğe, medyanın yanı sıra iş dünyası ve siyasetin önemli isimleri de katılırken ABD başkanları da konuşma yapıyor.

Trump'ın geçen yıl Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin akşam yemeğine katıldığı biliniyor.

Başkanlık yarışının ilk aylarından itibaren ana akım Amerikan medyasının kendisine yönelik tarafsız davranmadığını iddia eden Trump ile medya arasındaki polemik, Trump görevi Barack Obama'dan devraldıktan sonra da devam etti.

Trump ekibinin Rusya ile ilişkisi bulunduğuna yönelik iddialar üzerine başlayan gerginlik, yeni başkanın, ana akım medya organlarını sahte haber yapmakla suçlamasına, bazı basın ve yayın organı mensuplarından basın toplantılarında soru kabul edilmemesi, Beyaz Saray sözcüsünün kamerasız basın toplantısına alınmamasına kadar uzandı.

Trump ilk basın toplantısında CNN televizyonu muhabirinden soru almamış kanalı sahte habercilikle suçlamıştı.

Cuma günü Muhafazakar Siyaset Eylem Konferansında konuşan Trump, "Size sahte haberlerle mücadele ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bir kaç gün önce şu sahte haberler halkın düşmanı demiştim ve öyleler çünkü kaynakları yok. Kimse yokken haber uyduruyorlar. Kaynak uyduruyorlar. Dürüst değiller." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı gün Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, düzenlediği gayri resmi basın toplantısına New York Times, Los Angeles Times ve Politico gibi gazeteler ile CNN televizyonu muhabirlerini toplantıya almamıştı.