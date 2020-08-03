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Trump’tan Boston Maratonu saldırganına verilen ‘idam cezası’nın uygulanması talebi

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Trump’tan Boston Maratonu saldırganına verilen ‘idam cezası’nın uygulanması talebi
Trump’tan Boston Maratonu saldırganına verilen ‘idam cezası’nın uygulanması talebi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Federal Temyiz Mahkemesinin, Cohar Tsarnayev’e verilen idam cezasını iptal etme kararına Twitter’dan tepki gösterdi.

Boston Maratonu saldırısının 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika tarihindeki “en kötü terör saldırısı” olduğunu vurgulayan Trump, “Boston bombacısı Cohar Tsarnayev kadar idam cezasını hak eden çok az kişi vardır.” ifadesini kullandı.

Saldırıda çok fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ve hayatının karardığını vurgulayan Trump, “Federal hükümet, tekrar idam cezası için başvurmalıdır. Ülkemiz temyiz kararının uygulanmasına izin veremez. Ayrıca, bu mahkemenin bu kadar uzun sürmesi de çok saçma.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’de, 15 Nisan 2013’te Boston Maratonu sırasındaki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 264 kişi yaralanmıştı. FBI’ın, saldırının Cohar ve Tamerlan Tsarnaev kardeşler tarafından yapıldığını ortaya çıkarmasının ardından aranan 26 yaşındaki Tamerlan Tsarnaev polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Tsarnaev’e verilen idam cezasını 31 Temmuz’da iptal etmişti.

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