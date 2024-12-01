Trump'tan BRICS ülkelerine dolar tehdidi: 'Gümrük vergileri yüzde 100 artar'

Trump'ın açıklaması, Cumhuriyetçi liderin ABD'ye gelen yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirme planlarını duyurmasının ardından geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 47. başkanı olarak seçilen Donald Trump, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, BRICS ülkelerinin rezerv para birimi olarak ABD dolarını kullanma taahhüdünde bulunmalarını istedi.

Trump, doları terk etmeye kalkışmaları halinde bu ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi lider, "BRICS Ülkeleri'nin dolardan uzaklaşmaya çalışırken bizim kenarda durup izlememiz fikri BİTTİ," diye yazdı.

İlk başta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ittifakı genişleyerek İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de kapsamıştı.

Trump, "Bu ülkelerden, yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ve güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimini desteklemeyeceklerine dair bir taahhüt bekliyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklar ve muhteşem ABD ekonomisine satış yapmaktan vazgeçmeyi bekleyecekler," ifadelerini kullandı.

BRICS ülkelerinden yetkililer, geçen ay gerçekleşen 2024 BRICS Zirvesi de dahil olmak üzere son yıllardaki toplantılarda uluslararası ticarette dolardan uzaklaşmayı tartışmıştı.

Fikir, ABD'nin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya büyük ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladığı 2022'de ivme kazanmıştı.

Trump'ın açıklaması, Cumhuriyetçi lierin ABD'ye gelen yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirme planlarını duyurmasının ardından geldi.