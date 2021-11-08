Trump’tan Çin uyarısı: Nükleer tesisleri ele geçirmeye çalışabilirler

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden’ı Taliban’a ‘teslim olmakla’ suçladı. Trump, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, “Afganistan’da sözde geri çekilme ile yapılan şey, en utanç verici ve en korkunç şeydi. Benim için gerçek bir teslimiyetti.” ifadelerini kullandı.

Taliban’ın ağustos ayında Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD’nin Taliban’a ‘teslim olduğunu’ öne süren Trump, Taliban’a karşı en ılıman tutumu gösteren Çin ile ilgili de uyarılarda bulundu. Trump, Çin’in Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nü almaya çalışacağı konusunda uyarılarda bulundu.

‘MAHKUMLAR KAÇABİLİR’

Trump, başkanlığı sırasında Afganistan’dan çekilmeyi planladığını ancak Bagram Hava Üssü’ndeki bir askeri hapishane olan Parwan Gözaltı Tesisi’nden ayrılmayı asla düşünmediklerini aktardı. Bu bölgelerden askerleri çekmenin Çin’in üssü ele geçirmemesini ve mahkumların kaçmamasını sağlamaya yardımcı olacağını söyledi.

Trump, Bagram Hava Üssü’nün nükleer tesislerden bir saat uzaklıkta olduğuna dikkat çekerken, “Bagram’ı tutmalıydık” ifadelerinde bulundu. Trump, ayrıca Bagram’ın yönetiminin de Çin’e geçeceğini öne sürdü.

‘BECERİKSİZCE HAYAT GEÇİRİLDİ’

Trump, Biden’ın Afganistan’dan çekilme kararını ‘beceriksizce’ hayata geçirdiğini söylerken, askerlerin ölümleri, ABD’li müttefiklerin ülkede sıkışıp kalması ve Afganistan’da kalan ABD’lilerin yaşadıklarının artık görmezden gelindiğini söyledi. Trump, “Artık konuşmuyorlar. Bu konuda bilerek konuşmuyorlar” ifadelerinde bulundu.

Ancak geri çekilmenin Taliban’ın Afgan hükümetini ve ordusunu ele geçirmesine rağmen, Biden yönetimi ‘hatalı bir karar’ vermediklerini savunuyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CNN’den Fareed Zakaria’ya yaptığı açıklamada, “Afganistan’ın dışında olmak, oradaki görevi sürdürmekten daha iyi.” ifadelerinde bulundu. Sullivan, Biden’ın başından sonuna kadar kararının arkasında olduğunu da dile getirdi.