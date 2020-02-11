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Trump'tan Dışişleri Bakanlığı İçin 41 Milyar Dolarlık Bütçe Talebi

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Trump'tan Dışişleri Bakanlığı İçin 41 Milyar Dolarlık Bütçe Talebi
Trump'tan Dışişleri Bakanlığı İçin 41 Milyar Dolarlık Bütçe Talebi

ABD yönetimi, Kongreye gönderdiği 4,8 trilyon dolarlık 2021 yılı bütçe teklifinde, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için 41 milyar dolar talep etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yurt içi ve dışı masraflara yönelik hazırlanan 2021 mali yılı bütçe teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı ve USAID için talep edilen bütçenin diplomatik faaliyetler, denizaşırı ülkelere yardım, terörle mücadele ve doğal afetlere karşı insani yardım şeklinde kullanılacağını belirten Pompeo, bütçenin "ABD'nin özgürlük ve demokrasi anlayışını paylaşmayan uluslarla rekabet" için de kullanılacağını vurguladı.

Pompeo, söz konusu bütçenin, ABD çıkarlarını ve güvenliğini korumak amacıyla denizaşırı ülkelerde yeni yatırımlar yapmak için kullanılacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bütçeyle ABD'nin ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlarına öncelik vererek, Amerikan vergi mükelleflerine sonuç sunmak için gerektiğinde stratejik takaslar yapacağız. Ayrıca Amerikan çıkarlarını ve değerleriyle güvenliğini, ticaret ve bilgi alanlarında savunmak için yeni yatırımlar yapacağız."

Söz konusu teklif, martta ABD Kongresine sunulacak ve Kongre ile yönetim arasındaki görüşmeler sonrasında 2021 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak nihai halini alacak.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra özellikle Dışişleri Bakanlığına yönelik bütçe kesintisi yapmıştı.

Bakanlığın 2019 ve 2020 yılı bütçesinde, 2017'ye göre yüzde 39 civarında bir düşüş dikkati çekiyor.

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