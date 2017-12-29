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Trump'tan dondurucu soğuklara karşı 'küresel ısınma' mesajı

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Trump'tan dondurucu soğuklara karşı 'küresel ısınma' mesajı
ABD Başkanı Trump, ülkesini ve Kanada'yı etkisi altına alan dondurucu soğuk uyarılarına Twitter üzerinden 'küresel ısınma' mesajı ile cevap verdi.

ABD Donald Trump, ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuk uyarılarına Twitter üzerinden küresel ısınmaya ilişkin alaycı bir mesaj ile cevap verdi. Trump attığı tweette, "Doğu kıyılarında bugüne kadar kaydedilmiş en soğuk yılbaşı gecesi olabilir. Belki de bu güzelim küresel ısınmadan biraz yararlanabiliriz. Küresel ısınmayla mücadele için diğer ülkeler değil, bizim ülkemiz trilyonlarca dolar ödeyecekti. Sıkı giyinin!" ifadelerini kullandı.

Trump, iklim değişikliğinin ABD ekonomisine zarar vermek için bir Çin icadı olduğunu iddia etmişti. Haziran ayında Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini duyuran Trump, bunun yerine ABD fosil yakıt endüstrisini teşvik politikalarına yönelmişti.

Uluslararası toplumun, 2015 yılında üzerinde uzlaştığı Paris İklim Anlaşması, sıcaklık artışının sanayi devri öncesine oranla 1 buçuk ila 2 derecenin altında tutulmasını ve böylece kuraklık, sel, sıcaklık dalgası ve yükselen deniz seviyelerinin sınırlandırılmasını öngörüyor. 

Trump'ın Twitter'dan paylaştığı mesaja tepkiler de gecikmedi. "Hava ile iklim aynı şey değil" diyen ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Pramila Jayapal, "Başkan'ın bunu anlayacak kapasitede olması gerek. Bu o kadar zor bir şey değil" ifadesini kullandı.

Kaliforniya'daki Bilimler Akademisi Başkanı Jon Foley de Twitter'daki mesajında "İster inanın, ister inanmayın, Trump Tower'ın dışında hava soğuk olsa da, küresel iklim değişikliği çok gerçek. Aynı, biraz önce bir Big Mac yemiş olsanız bile, dünyada açlığın olması gibi." ifadelerini kullandı.

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