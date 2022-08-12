Trump’tan ‘FBI evinde nükleer belge aradı’ iddiasına yanıt

FBI'ın eski Başkan Donald Trump'ın Florida'daki evine düzenlediği baskın ABD'de gündemden düşmüyor. Trump kendi sosyal medya platformunda konuyla ilgili iddialara yanıt verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, FBI'ın Florida’daki evine düzenlediği baskında nükleer silahlarla ilgili belgeleri aradığı haberlerini “saçmalık” olarak niteledi.

Washington Post gazetesi, 8 Ağustos'ta Trump'ın Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine yapılan baskında aranan ‘gizli belge'lerin nükleer silahlarla ilgili olduğunu öne sürmüştü.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Trump, “Bu nükleer meselesi saçmalık” ifadelerini kullanarak “daha önce kendisine yönelik saldırılarda yer alan kişilerin son sürece de dahil olduğunu” savundu.

2024 seçimlerinde başkanlığa yeniden aday olması beklenen Trump, “FBI neden avukatlarımız orada değilken böyle bir araştırmaya göz yumuyor” ifadelerini kullandı.

Trump'ın geçen sene başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından Beyaz Saray'dan ayrılırken bazı gizli belgeleri de yanında götürdüğü haberleri bir süredir ABD'de tartışma yaratıyor. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, eski başkanın Florida'daki malikanesinde yapılan aramanın emrini bizzat onayladığını açıklamıştı.