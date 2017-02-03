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Trump'tan İran'a: Hiçbir şey seçenek dışı değil

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Trump'tan İran'a: Hiçbir şey seçenek dışı değil
ABD Başkanı Donald Trump, balistik füze denemesi sebebiyle dün Washington yönetiminin "resmen" uyardığı İran'a karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

ABD BAŞKANI TRUMP, BALİSTİK FÜZE DENEMESİ SEBEBİYLE DÜN "RESMEN" UYARILAN TAHRAN YÖNETİMİNE KARŞI HER SEÇENEĞİN MASADA OLDUĞUNU BELİRTTİ

Washington, 3 Şubat 2017 (T.A.K.): ABD Başkanı Donald Trump, balistik füze denemesi sebebiyle dün Washington yönetiminin "resmen" uyardığı İran'a karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iş adamlarını kabul ettiği bir toplantıda İran'ın balistik füze denemesine ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trump, "Tahran'a karşı askeri seçeneklerin gündemde olup olmadığı" şeklindeki soruya, "Hiçbir şey seçenek dışı değil" diyerek cevap verdi.

Twitter mesajında Trump, "İran balistik füze fırlattığı için resmen uyarıldı. ABD'nin kendileriyle yaptığı bu korkunç anlaşma için minnettar olmalılar." ifadelerini kullanmıştı.

Dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Tahran yönetiminin balistik füze denemesinin bölgeye ve ABD'ye tehdit teşkil ettiğini vurgulayarak, "Bugün itibariyle İran'ı resmen uyarıyoruz" demişti.

İran'ın sert tepki gösterdiği açıklamaların ardından Washington ile Tahran arasındaki iplerin iyice gerildiği yorumları yapılıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 20 Temmuz 2015'te kabul edilen 2231 sayılı kararında İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması ve füze denemesi yapmaması yönünde yasak getirilmişti. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.

İran'ın elindeki orta ölçekli balistik füzelerinin menzilinin 3 bin kilometreyi bulduğu iddia ediliyor.

 

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