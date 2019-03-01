  • BIST 104.205
  • Altın 225,091
  • Dolar 5,3446
  • Euro 6,0695
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Trump'tan IŞİD'e karşı "yüzde 100" zafer açıklaması

» »
ABD Başkanı Trump, IŞİD'in Suriye'de ele geçirdiği toprakların "yüzde yüzünün" geri alındığını bildirdi. Trump'ın açıklaması Suriye Demokratik Güçleri'nin verdiği bilgiyle çelişiyor.
Trump'tan IŞİD'e karşı "yüzde 100" zafer açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan destekli güçlerin IŞİD'in Suriye'de ele geçirdiği toprakları "yüzde yüzünü" geri aldığını açıkladı.

Alaska'daki bir askeri birliği ziyaret eden Trump burada ordu mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, "Tamamen aldık. Biliyorsunuz, Suriye'deki hilafetin (IŞİD) yüzde 90'ı, yüzde 92'si geri alındı diye duyuyordunuz. Şimdi artık yüzde 100 oldu" sözlerini kullandı.

Trump'ın bu sözleri IŞİD'e karşı operasyonları yürüten ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Kobani'nin aynı gün yaptığı açıklamayla çelişiyor. Kobani Perşembe günkü açıklamasında IŞİD'e karşı nihai zaferin bir hafta içerisinde ilan edileceğini söylemişti.

SDG'nin operasyonu, IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri olan Suriye'nin doğusundaki Bağuz köyünde devam ediyor. Operasyon köyde tutsak kalan binlerce sivilin tahliyesi bitmediği için yavaş ilerliyor.

IŞİD 2014 yılında Irak'ta Musul, Suriye'de Rakka başta olmak üzere Ortadoğu'da geniş bir coğrafyayı ele geçirerek "halifelik" ilan etmişti.

Trump geçen Aralık ayında IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını ve bu nedenle Suriye'de bulunan Amerikan güçlerini geri çekme kararı aldığını ilan etmişti. Karar uzun süre tartışma yaratırken, geçen hafta Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yaklaşık 200 askerden oluşan bir birliğin barışı koruma amacıyla bir süre daha Suriye'de kalacağı belirtilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sondakika: Suriye'de patlama: 20 ölü21 Şubat 2019 Perşembe 18:40
  • Öncesinde yıkmışlardı: Herkes Suriye’nin yeniden inşasından pay almak istiyor21 Şubat 2019 Perşembe 11:18
  • Mısır'da başsavcıya düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu oldukları iddia edilen 9 genç idam edildi21 Şubat 2019 Perşembe 09:43
  • ABD: Şimdilik Suriye'den çekilme takvimimiz yok20 Şubat 2019 Çarşamba 11:16
  • IŞİD'in elinde 200 aile mahsur19 Şubat 2019 Salı 18:15
  • Rusya'dan ABD'ye şok suçlama! ABD Suriye'de yeni bir devlet kuracak19 Şubat 2019 Salı 13:50
  • İran Devlet Televizyonu, kadın hakemin yönettiği maçı yayımlamadı19 Şubat 2019 Salı 13:40
  • Mısır'ın başkenti Kahire'de intihar saldırısı19 Şubat 2019 Salı 10:18
  • Esad: Erdoğan aslında Amerikalılar için küçük bir paralı asker18 Şubat 2019 Pazartesi 20:33
  • İdlib'te bombalı saldırı:15 Ölü, 79 yaralı18 Şubat 2019 Pazartesi 19:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti