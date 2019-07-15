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Trump'tan kadın üyelere: Geldiğiniz yere gidin

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ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti üyesi 4 kongre üyesine yönelik sözleriyle tartışma konusu oldu.
Trump'tan kadın üyelere: Geldiğiniz yere gidin

ABD Başkanı Donald Trump’ın kadın Kongre üyelerini hedef alan mesajları tartışma konusu oldu.

Trump hedef aldığı kadınların aslen hükümetleri tam bir felaket olan ülkelerden geldiklerini söyledi.

Trump mesajlarında isim vermedi ancak hedefinde Demokrat Parti'nin 4 Kongre üyesinin olduğu belirtiliyor.

Bu isimler Alexandria Ocasio Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Preslley’le İlhan Ömer.

Trump mesajında kadın Kongre üyelerinin kendisini ve ABD'yi alçakça eleştirdiklerini söylerken, "Aslen geldikleri ülkeler tam bir felaket olan kadın üyelerin dünyanın en güçlü ulusunun nasıl yönetileceğini söylemesi çok ilginç" dedi.

Trump, “Geldiklere yere gidip neden tamamen kırılmış yerlerin onarılmalarına yardımcı olmuyorlar. Sonra geri gelin ve nasıl yapıldığını gösterin. Bu yerlerin korkunç derecede sizin yardımınıza ihtiyacı var. Eminim Nancy Pelosi seyahat ayarlamalarınızı hızlıca yapar” diye konuştu.

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