  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPilli: 7 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi

Trump'tan kaos uyarısı

» »
ABD Başkanı Trump, salı günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde kaos uyarısında bulundu. Trump, seçimin sonucunun belli olmasının "haftalar alabileceğini" söyledi.
Trump'tan kaos uyarısı

ABD Başkanı Trump, salı günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde kaos uyarısında bulundu. Trump, seçimin sonucunun belli olmasının "haftalar alabileceğini" söyledi.

 

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yapılacak başkanlık seçimi sonrasında ülkede çıkabilecek huzursuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Pensilvanya'da düzenlenen bir seçim etkinliğinde konuşan Cumhuriyetçi Parti'nin ikinci kez aday gösterdiği Trump, seçimin kazananının hemen belli olmaması halinde ülkede "kaos çıkabileceğini" söyledi. Trump, seçimin sonucunun belli olmasının haftalar alabileceğini, bu süre içerisinde de "çok kötü şeyler" olabileceğini söyledi.

Trump'ın rakibi Demokrat Parti'nin adayı Jo Biden ise seçime kısa bir süre kala ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın açık desteğini aldı. Obama, cumartesi günü Michigan'da düzenlenen bir seçim etkinliğinde Biden ile aynı sahneyi paylaştı. Trump'ın korona pandemisi politikasını eleştiren Obama, "Kanada'daki gibi bir politika izlenmiş olsaydı, 140 bin ABD vatandaşının hayatı kurtarılabilirdi" dedi.

ABD 3 Kasım'da yapılacak seçimlere gergin bir havada giriyor. Polisin seçim sonrası çıkabilecek huzursuzluklara karşı önlem aldığı ifade edilirken, bazı bölgelerde silah satışlarının arttığı bildiriliyor.

Seçime katılımda rekor bekleniyor

Florida Üniversitesi'nin verdiği bilgilere göre, ABD'de 90 milyon'dan fazla seçmen mektupla veya açık olan sandıklara giderek şimdiden oyunu kullandı. Bu sayının, 2016 yılındaki seçimlerde oy kullanan seçmenlerin yüzde 65'ine tekabül ettiği bildirildi. Söz konusu veriler doğrultusunda seçime katılım oranının rekor seviyede seyretmesi bekleniyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Beyaz Saray çalışanı: Melania Trump bazen Donald Trump'tan iğreniyor29 Ekim 2020 Perşembe 21:54
  • ABD Ekonomisinin Geleceğini Başkanlık Seçimleri Belirleyecek29 Ekim 2020 Perşembe 15:10
  • ABD, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki Hak İddialarına Karşı Çıktı29 Ekim 2020 Perşembe 14:21
  • ABD başkanlık seçimine 6 gün kaldı28 Ekim 2020 Çarşamba 17:01
  • Trump ile Biden'in Türkiye perspektifleri birbirinden önemli ölçüde ayrışıyor28 Ekim 2020 Çarşamba 14:10
  • New York'ta Trump destekçileriyle karşıtları arasında arbede26 Ekim 2020 Pazartesi 20:15
  • İngiliz Özel Kuvvetleri’nden Petrol Tankerine Müdahale26 Ekim 2020 Pazartesi 11:16
  • Şili'de halk Anayasanın yeniden yazılmasını istedi26 Ekim 2020 Pazartesi 09:17
  • Trump: Trump adında bir adama oy verdim25 Ekim 2020 Pazar 10:50
  • ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı24 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti