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Trump’tan Kim’e övgü dolu sözler: Büyük bir lidersiniz

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ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silahsızlanmayı görüşmek üzere bir araya geldiği Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a “Ülkenizin inanılmaz ve sınırsız bir ekonomik potansiyeli var. Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum” dedi.
Trump’tan Kim’e övgü dolu sözler: Büyük bir lidersiniz

Trump ve Kim Vietnam’ın başkenti Hanoi’de ikinci kez bir araya geldi.

İkili, tarihi zirve öncesinde basına açıklamalar yaptı. Kim zirveyi Trump tarafından alınmış ‘cesur bir karar’ olarak değerlendirirken, Trump ise bu zirvenin ilkinden daha başarılı olacağını söyledi.

ABD lideri şöyle konuştu: “Böyle bir ülkede bir araya gelmek, sizinle bir arada olmak harika. Umarız bu zirve ilkinden daha başarılı olacak. Ülkenizin inanılmaz ve sınırsız bir ekonomik potansiyeli var. Muhteşem bir geleceğinizin olduğunu ve büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum.”

Kim ise şunları söyledi: “261 gün sonra bir kez daha buluşmayı başardık. Ve bu geçen 261 günlük süre gerçekten çok büyük çabalara sahne oldu. Aynı şekilde sabırla da çaba gösterildi. Ancak bugün buradayız. Başarılı bir görüşme olmasını umuyoruz.”

Trump ve Kim geçen yıl haziran ayında Singapur’da düzenlenen tarihi zirvede, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışa yönelik birlikte çalışma tahhüdünde bulunmuştu.

Kuzey ve Güney Kore, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı’ndan bu yana hâlâ teknik olarak savaş halinde. ABD Güney Kore’yi destekliyor.

İki ülkenin devlet başkanları arasındaki ilk görüşme büyük beklentilerle sona ermiş ancak Kuzey Kore’nin nükleer silahlarını ve balistik füzelerinin nasıl ortadan kaldırılacağı netleştirelememişti.

ABD, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarının tamamından vazgeçmesini talep ederken Kuzey Kore ABD’nin Güney Kore’yi korumayı bırakmasını istiyor.

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