  • BIST 98.674
  • Altın 390,121
  • Dolar 7,1117
  • Euro 7,7031
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Trump’tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde ‘ekonomi’ yaklaşımı

» »
Trump’tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde ‘ekonomi’ yaklaşımı
Trump’tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde ‘ekonomi’ yaklaşımı

ABD Başkanı Trump, ülkede Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi döneminde can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi döneminde can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini söyledi.

Kovid-19 dönemindeki ilk seyahatini Arizona’ya yapan Trump, burada ABC News’e özel bir röportaj verdi.
Ülkede bazı eyaletlerin Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye başladığına işaret eden Trump, “Ülke ekonomisi yeniden faaliyete geçirilirken ölümler olabilir çünkü artık insanları evlerine kapatmayacaksınız. Ancak aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacak, ellerimizi yıkayacağız.” dedi.

Trump, Kovid-19 önlemleri nedeniyle işlerini kaybeden kişilerin psikolojik sorunlar yaşamaya başladığına dikkati çekerek, “Ülkede onlara bir bakın. İnsanlar aşırı dozdan ya da intihardan ölüyor. İnsanları işlerine geri döndürmeliyiz, biz de önlemleri gevşeterek bunu yapıyoruz.” diye konuştu.
Virüs önlemlerinin uzun süreli uygulanamayacağını savunan Trump, “Önümüzdeki 3 yıl boyunca evimizde oturamayız. Ülke ekonomisini yeniden faaliyete geçirmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Aşı olsun ya da olmasın, virüs gidecek ve biz normale döneceğiz”
Trump, ABD’li uzmanların “etkili bir tedavi ya da aşı bulunana kadar koronavirüsün büyük bir tehdit olmaya devam edeceği” açıklamalarını da reddederek, “Virüs geçene kadar ülkede daha çok insan ölecek. Aşı çalışmaları konusunda iyi iş çıkarıyoruz, ancak aşı olsun ya da olmasın, virüs gidecek ve biz normale döneceğiz. Ama bunun zor bir süreç olduğundan kimsenin şüphesi yok.” görüşünü dile getirdi.
Öte yandan Trump’a Johns Hopkins Üniversitesinin, “önlemlerin azaltılması durumunda ülkedeki günlük ölüm rakamlarının 3 bini bulabileceği” ve Washington Üniversitenin “ağustosa kadar ABD’deki ölü sayılarının 135 bine ulaşabileceği” yönündeki tahminleri de soruldu.

Trump, bu tahminlerin ülkede hiçbir önlem olmadığı varsayımına dayandığını savunarak, “Bu modeller ilk günden beri çok yanlıştı. Bu üniversitelerin bugüne kadar yaptığı tüm tahminler başarısızdı ama yenilerini yapmaya devam ediyorlar.” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NYT: Beyaz Saray belgesine göre, ABD'de günlük Covid-19 ölümleri Haziran'da iki kata yakın artabilir05 Mayıs 2020 Salı 13:50
  • "Maske" Cinayeti05 Mayıs 2020 Salı 09:20
  • ABD ile Suudi Arabistan arasındaki petrol gerginliği tırmanıyor05 Mayıs 2020 Salı 08:38
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Silahlı eylem ve darbe girişimi için ülkeye sızmaya çalışan 13 kişi yakalandı05 Mayıs 2020 Salı 08:31
  • Trump: Aşı yıl sonuna kadar hazır olacak04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:48
  • ABD'de katil arı paniği04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:46
  • ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 69 bine yaklaştı04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:43
  • Pompeo: Covid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair elimizde güçlü kanıtlarımız var03 Mayıs 2020 Pazar 22:42
  • Kaliforniya'da plajların açılması için binlerce kişi sokaklara döküldü03 Mayıs 2020 Pazar 17:25
  • Le Monde gazetesi: Koronavirüs, bildiğimiz haliyle dünya düzeninin sonunu getirdi; lider artık ABD değil03 Mayıs 2020 Pazar 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti