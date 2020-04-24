  • BIST 98.171
  • Altın 388,299
  • Dolar 6,9856
  • Euro 7,5207
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Trump’tan Kovid-19 tedavisi için ‘ışın ya da dezenfektan enjektesi’ önerisi

» »
Trump’tan Kovid-19 tedavisi için ‘ışın ya da dezenfektan enjektesi’ önerisi
Trump’tan Kovid-19 tedavisi için ‘ışın ya da dezenfektan enjektesi’ önerisi

ABD Başkanı Donald Trump, yapılan araştırmaların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, doğrudan güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek, vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesini önerdi.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Temsilciler Meclisinin Kovid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını onayladığını anımsatan Trump, bu durumdan memnun olduğunu kaydetti.

Trump, söz konusu yasa tasarısını bu gece onaylayabileceğini kaydetti.

Bir önceki virüs paketinden yararlanan Harvard, Princeton ve Stanford gibi üniversitelerin bu parayı iade ettiğini belirten Trump, söz konusu üniversitelere teşekkür etti.

“Aşıyı bulmaya yakınız ama bu aşının test edilmesine çok yakın değiliz”
Trump, “ABD’de 23 eyalette vaka sayıları azaldı, ayrıca 46 eyalette koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin sayısında azalma var. Ekonomileri tekrar faaliyete geçiriyor olmamız heyecan verici ama bu, virüse karşı gardımızı düşüreceğimiz anlamına gelmez.” diye konuştu.

Almanya, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra ABD’de de virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Trump, “Aşıyı bulmaya yakınız ama bu aşının test edilmesine çok yakın değiliz. Biliyorsunuz aşıyı test etmeniz lazım ve uzun zaman alıyor.” dedi.

Trump, Beyaz Saray’ın Kovid-19 önlemleri konusunda yayımladığı önlem planının ne zaman biteceğine ilişkin, “Kendimizi güvende hissedene kadar, sosyal mesafe önlemlerini uzatacağız.” ifadesini kullandı.
Virüsün ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve her gün virüs hakkında yeni bir şey öğrendiklerini vurgulayan Trump, “Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü.” bilgisini paylaştı.

Trump’tan dezenfektan enjeksiyonu önerisi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran ise, basın toplantısında virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin bir sunum yaptı.

Byran, “Bugüne kadar yaptığımız en etkili araştırma, güneş ışınlarının hem havadaki hem de yüzeydeki virüsü öldürdüğünü görmemizdi. Sıcaklık ve nem de benzeri bir etki yaratıyor. Sıcaklığı ve nemi artırdığınızda bu, virüsün daha çok aleyhine oluyor. ” bilgisini paylaştı.

Bunun üzerine Trump’tan virüs ile mücadeleye ilişkin ilginç bir öneri geldi. Trump, “Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Pek dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir.” dedi.

Byran ise Trump’ın bu önerisinin mümkün olmadığını söyledi.

Trump, toplantının ilerleyen saatlerinde, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx’e dönerek, “Işık ve sıcağın, tedavi olarak kullanılıp kullanılmayacağına bir bakmalısınız. Belki işe yarar, belki yaramaz. Doktor değilim sonuçta.” diye konuştu.

Birx ise, “Bunun tedavi olarak kullanılabileceğini sanmıyorum.” yanıtını verdi.

“Yaz başında ülke olarak durumumuz daha iyi olabilir”
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, ABD’deki birçok eyaletteki durumun iyiye gittiğine işaret ederek, “Yaz başında ülke olarak durumumuz daha iyi olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yapılan test sayısının 5 milyona yaklaştığını kaydeden Pence, eyaletlere de, ekonomilerini Beyaz Saray’ın yayımladığı eylem planı çerçevesinde açmaları, bir anda her şeyi eskiye döndürmeye çalışmamaları konusunda uyarıda bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz: Trump'ın kriz yönetimi 3.Dünya ülkesi gibi22 Nisan 2020 Çarşamba 16:53
  • Cinsel tacizden yargılanan şarkıcı R.Kelly'nin salgın nedeniyle serbest kalma başvurusu yine reddedildi22 Nisan 2020 Çarşamba 15:57
  • Kanada'da Hafta Sonu Yaşanan Saldırıda Ölü Sayısı22 Nisan 2020 Çarşamba 09:26
  • Trump ABD'ye Göçmen Kabulününün 60 Gün Süreyle Askıya Alınacağını Duyurdu22 Nisan 2020 Çarşamba 08:46
  • Beyaz Saray Önünde ABD'li Hemşirelerin Koronavirüs Protestosu22 Nisan 2020 Çarşamba 08:37
  • Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan koronavirüs yardımı dağıtan kartellere çağrı: Bunun yerine şiddete bir son verin21 Nisan 2020 Salı 11:57
  • Petrol fiyatları: Negatif seviyeler nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor, bundan sonra nereye?21 Nisan 2020 Salı 10:39
  • ABD Hazine Bakanlığından hava yolu şirketlerine 2,9 milyar dolarlık destek21 Nisan 2020 Salı 09:55
  • Petrol Fiyatlarında Tarihi Düşüş: ABD'de Petrol İlk Defa Negatif Fiyattan İşlem Gördü21 Nisan 2020 Salı 09:16
  • Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD’ye göçü durduracak21 Nisan 2020 Salı 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti