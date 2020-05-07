Trump’tan maske üretim tesisine "maskesiz" ziyaret
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın Arizona eyaletinde yer alan N95 maskeleri üreten Honeywell fabrikasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında maske takmaması tepkilere neden oldu.
Corona virüs salgınıyla mücadele konusunda halka ilginç tavsiyeleriyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump Arizona'daki bir maske üretim tesisini ziyaret etti, ziyarette maske takmayan Trump'a sosyal medyadan tepki yağdı.
07 Mayıs 2020 Perşembe 17:51
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