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Trump'tan 'Meksika duvarına' övgü: Dünyanın en güçlü duvarı, Covid-19'u bile durdurdu

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında inşasına başlanan duvarla ilgili, "Dünyanın en güçlü duvarı, Covid-19'u durdurdu, her şeyi durdurdu" diye konuştu.
Trump'tan 'Meksika duvarına' övgü: Dünyanın en güçlü duvarı, Covid-19'u bile durdurdu

Seçim kampanyasının önemli vaatlerinden biri olan duvarın inşaatını denetlemek için Trump, güneybatı eyaleti Arizona'yı ziyaret etti.

Donald Trump özellikle bu duvarın yasa dışı göçle mücadelede yararlı olduğunu, ayrıca Covid-19'un ABD'de yayılmasını engellemek için "çok etkili olduğunu" ileri sürdü.

'Olağanüstü uzun bir merdiven olmadıkça bu duvar aşılamaz'

"Olağanüstü uzun bir merdiven" olmadıkça bu duvarın "aşılamaz" olduğunu iddia eden Amerikalı lider, Dünyanın en güçlü duvarı, inanılmaz bir teknolojiden yararlanıyor. Covid-19'u durdurdu, her şeyi durdurdu. Örneğin, Kaliforniya'da Meksika tarafında çok virüslü bölgeler var. Duvara sahip olmasaydık, durum bizim için de felaket olurdu" dedi.

ABD, Meksika'dan 5 kat daha fazla kayıp verdi

Dünya genelinde Covid-19'dan etkilenen ABD'de toplam vaka sayısı 2 milyon 330 bine yaklaşırken, 120 bin kayıpla salgında en çok kişinin hayatını kaybettiği ülke oldu.

Komşu ülke Meksika'da ise 22 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Yani Meksika bugüne kadar, Covid-19 salgınında ABD'den 5 kat daha az kayıp verdi.

Trump, duvar için Pentagon'un kapısını çaldı

Trump hükümeti 5,7 milyar dolara mal olması beklenen duvarın tümüyle finanse edilmesi konusunda Kongre ile anlaşamadı, bu sebeple buradan sadece 2 milyar elde edebilecek.

Geçtiğimiz şubat ayında, Pentagon'dan talep edilen finansman desteğinin kongrenin onayını gerektirmediği, bu sebeple Donald Trump'ın duvar için gerekli rakamı elde edebileceği belirtilmişti.

Trump duvarda ısrarcı

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihlerinde kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Demokratların duvarın finanse edilmesi için gerekli bütçeyi çıkartmayacağını açıklamasının ardından Trump, "ulusal acil durum" ilan ederek Başkanlık kararıyla duvarı inşa ettireceğini duyurmuştu.

Meksika sınırındaki göçmen krizi

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı.

Trump ise göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmiş, bu süreçte ortaya çıkan insani kriz Demokrat siyasetçiler arasında tepkiye yol açmıştı.

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