Trump'tan Michelle Obama'ya yanıt: Eşin sayesinde Beyaz Saray'dayım

ABD Başkanı Donald Trump, dün Demokrat Ulusal Kongresi'nde kendini sert bir şekilde eleştiren eski first lady Michelle Obama'ya yanıt vererek eşi Barack'ın başkan olmaması durumunda 2016 seçimlerini kendisinin kazanamayacağını söyledi.

Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Trump, "Biri lütfen Michelle Obama'ya eşi Barack Obama'nın yaptığı işler olmasa benim bu güzel Beyaz Saray'da olmayacağımı anlatsın" yazdı.

Obama'nın konuşmasında Biden'a çok yer vermediğini ifade eden Trump, "Bu o geç gelen isteksiz desteği açıklıyor" yazdı.

Trump, daha sonra Koronavirüs günlerinde ülkenin kapanmasına atıfta bulunarak, "Benim hükûmetim tarihin en iyi ekonomisini inşa etti, kapadı ve milyonlarca hayat kurtardı. Şimdi eskisinden daha iyi bir ekonomi kuruyorum" ifadelerini kullandı ve ekledi; "Arkana yaslan ve izle".

Obama ne demişti?

ABD'nin 44. First Lady'si Michelle Obama, Başkan Donald Trump'ın ne yaptığını bilmediğini ifade ederken 45. ABD liderini "yanlış başkan" olarak nitelendirdi.

Joe Biden'ın başkan adaylığının açıklanacağı Demokrat Ulusal Kongresi'nde önceden kaydettiği bir konuşması yayınlanan Obama, Trump'ın "işini yapabileceğini kanıtlamak için yeterince zamanı" olduğunu ancak ülkenin Koronavirüs pandemisi, ekonomik kötü gidişat ve ırksal eşitsizlikle sallandığı günlerde başarısız olduğunu söyledi.

Obama, "Beyaz Saray'a baktığımızda liderlik ve istikrar görmek istiyoruz. Şu anda onun yerine kaos, bölünmüşlük ve empati yoksunluğu görüyoruz" dedi.