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Trump'tan mülteci kararı...

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Trump'tan mülteci kararı...
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün imzaladığı başkanlık kararnamesi ile ikinci talimata kadar Suriye'den mülteci kabulü durduruldu, tüm mülteci başvuruları ise 4 aylığına askıya alındı.

Beyaz Saray, ABD kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara neden olan "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren" başkanlık kararnamesini kamuoyuna açıkladı.

Trump'ın dün Pentagon'u ziyaretinde imzaladığı "Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak" başlıklı başkanlık kararnamesi, ikinci talimata kadar Suriye'den mülteci kabulünü durduruyor.

Bu kararnamenin ardından şu anda vize işlemleri devam eden ya da ABD'ye girmek üzere olan Suriyeli mültecilerin durumu merak konusu oldu.

4 AY MÜLTECİ KABULÜ YOK

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü "Mülteci Kabul Programı" ise 120 gün süreyle askıya alındı. Belirtilen süre tamamlandıktan sonra sadece İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörünün ortak onay verdiği ülkelerden mülteci kabul edilmeye başlanacak.

ABD'nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı da 110 binden 50 bine düşürüldü.

Aynı kararname kapsamında, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmeyeceği, bu süre içinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirildi. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

Metinde dikkati çeken bir diğer maddeye göre, ABD'ye göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan herkesin artık birebir mülakata katılması gerekecek. Mülakat zorunluluğu, vize başvurusunda bulunan kişilere dini inançlarının sorulup sorulmayacağı tartışması nedeniyle merak edilen konular arasında yer alıyordu.

Donald Trump, Christian Broadcasting Network (CBN) kanalına dün verdiği mülakatta mültecilerle ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Ortadoğu'dan gelecek Hristiyan mültecilere öncelik vereceğini" ifade etti.

"SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE" MADDESİ YER ALMADI

Beyaz Saray'ın yayımladığı kararnamede, daha önce kamuoyuna yansıyan taslak kararnamede yer alan "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması" maddesi bulunmuyor.

Amerikan medyasında yer alan ve açık kaynaklarda görülebilen imzasız başkanlık kararname taslağında, "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması" maddesi yer almış, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının, Suriye'de ve komşu ülkelerde güvenli bölgeler oluşturulması için 3 ay içinde taslak bir plan çıkarması öngörülmüştü.

Beyaz Saray'daki koltuğuna oturduktan sonraki ilk televizyon mülakatını önceki gün ABC kanalına veren Trump, "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Bence Avrupa, milyonlarca insanın Almanya ve diğer ülkelere alınmasına izin vermekle büyük bir hata yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

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