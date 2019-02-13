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Trump'tan Müslüman Temsilciler Meclisi üyesine istifa çağrısı

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İhan Omar'ın yaptığı paylaşımlar tepki çekmişti
Trump'tan Müslüman Temsilciler Meclisi üyesine istifa çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ilk iki Müslüman kadın Temsilciler Meclisi üyesinden biri olan Ilhan Omar'ın birçok kişi tarafından "Yahudi karşıtı" olarak değerlendirilen İsrail yorumları sebebiyle istifa etmesini istedi.

The Hill'in aktardığına göre "Yahudi karşıtlığının ABD Kongresi'nde yeri yoktur" diyen Trump, "Bence o (İlhan Omar) ya Kongre'den ya da kesinlikle Kongre'nin Dış İlişkiler Komitesi'nden istifa etmeli" dedi 

Omar, pazartesi günü Demokrat Partili yetkililerin talebi üzerine özür dilemişti.  Omar, yaptığı paylaşımlarda ABD'deki İsrail müttefiklerinin prensip yerine para tarafından motive olduğunu ima eden paylaşımlarda bulunmuştu. İlhan, "Niyetim asla diğer siyasetçileri veya bütün olarak Yahudi -Amerikalıları rencide etmek değildi" dedi. Trump, Omar'ın özrünü "Yavan" bulduğunu belirtti.

İlhan Omar'ın 2012'de İsrail ile ilgili olarak attığı bir tweette bu süreçte ortaya çıktı ve çok tepki topladı. Omar'ın 16 Kasım 2012'de yaptığı paylaşımda "İsrail dünyayı hipnotize etti, Allah onları uyandırsın ve İsrail'in yaptığı kötülükleri görmelerine yardımcı olsun" yazıyordu

The Hill, Demokrat Parti'nin içinde İsrail ile ilgili farklı görüşler olduğunu belirtti.

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