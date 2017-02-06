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Trump'tan NATO'ya iş birliği taahhüdü

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Trump'tan NATO'ya iş birliği taahhüdü
ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin Washington'un NATO'ya verdiği desteği ve ittifakın diğer üyelerini savunma harcaması taahhütlerine uymaları için neler yapılabileceğini konuştukları belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca, taraflar Ukrayna sınırındaki çatışmasına potansiyel barışçıl bir çözümü konuştu. NATO'nun karşı karşıya kaldığı tüm güvenlik sorunları konusunda yakın temas ve iş birliği yapmaya devam edileceği konusunda mutabık kaldılar. Başkan Trump, Mayıs ayının sonlarında Avrupa'da yapılacak olan NATO liderler zirvesine katılacağını kabul etti." ifadeleri yer aldı.

Trump'ın ayrıca Yeni Zelanda Başbakanı Bill English ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedilen açıklamada, iki liderin yakın dostluk ve ikili ittifaka devam etmekte mutabık kaldıkları aktarıldı. Açıklamada, Başkan Trump'ın Yeni Zelanda liderine ABD'nin Asya ile olan angajmanına bağlı kalacağını yinelediği ifade edildi.

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