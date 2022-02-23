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Trump’tan olay çıkaran sözler: Putin’i öve öve bitiremedi

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ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son hamlelerini katıldığı bir programda değerlendirdi…
Trump’tan olay çıkaran sözler: Putin’i öve öve bitiremedi

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son hamlelerini katıldığı bir programda değerlendirdi…

Clay Travis and Buck Sexton Show isimli podcast programına katılan Trump, Putin’i “dahi” ve “akıllı” olarak yorumladı. Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki iki yönetimi resmen tanıması ile ilgili olarak, “Bu dahiyane” yorumunu yaptı.

Trump, “Dün televizyonda Putin’in Ukrayna’nın bazı bölgelerini tanıdığını gördüm ve bunun dahice olduğunu düşündüm. Bu harika bir şey. Ne kadar akıllıca bir hamle diye düşündüm. Bir de üzerine barış gücü gönderiyor” dedi.

Trump, “Putin’in benim başkanlık dönemimde değil de Biden’ın başkanlığında Ukrayna’yı işgal etmeyi tercih etmesinin sebebi benim onuna iyi ilişkimin olması” yorumunu yaptı. Trump, “Putin’i çok iyi tanıyorum. Onunla çok iyi anlaşıyorum. O beni seviyor, ben onu seviyorum. O çok zor bir karakter fakat harika bir çekiciliği var ve çok gururlu. Ülkesini seviyor” ifadesini kullandı.

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