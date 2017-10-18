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Trump'tan, ölen ABD'li askerin eşine: Başına gelecekleri biliyordu

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Trump'tan, ölen ABD'li askerin eşine: Başına gelecekleri biliyordu
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Nijer'de ölen ABD'li askerin eşine, "Başına gelebilecekleri biliyordu" dediği öne sürüldü. Kongre üyesi Frederica Wilson, "Bu çok duyarsızca. Bunu söylememeliydi" diye konuştu.

Trump, 2 hafta önce Nijer'de hayatını kaybeden 4 ABD'li askerden biri olan Çavuş La David Johnson'ın eşini arayarak taziyelerini iletti.

Kongre üyesi Frederica Wilson, CNN'e yaptığı açıklamada, Trump telefon ettiği sırada Johnson'ın eşi Myeshia Johnson ile Miami Uluslararası Havalimanı'na yolculuk etmekte olduğunu anlattı.

Wilson, Trump'ın Johnson'a, "Sanırım başına neler gelebileceğini biliyordu. Ama bu gerçekleşince, yine de yaralıyor" dediğini iddia etti.

​Wilson, "Hayrete düştüler. Sanki şunu demek gibiydi: Madem ölmek istemiyordun, yapmayacaktın"

Konuşmanın 3-5 dakika civarı sürdüğünü belirten Wilson, Johnson'ın ağzından çıkan tek kelimenin, ‘teşekkürler' olduğunu söyledi.

Wilson, Trump'ın bu cümlelerinin çok ‘duyarsızca' olduğunu savunarak, "Bunu söylememeliydi" dedi.

TRUMP: UYGUN OLDUĞUMDA ARIYORUM

Öte yandan hayatını kaybeden ABD'li askerlerin ailelerinin aramamakla suçlanan Trump, "Başkan Obama ve diğer başkanlara bakarsanız, çoğu arama yapmadı. Birçoğu arama yapmadı. Ben uygun olduğunda aramaktan hoşlanıyorum. Yapabileceğimi düşündüğüm zaman" dedi.

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