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Trump'tan öneri: Dezenfektanı enjekte edemez miyiz? ya da temizlik yapar gibi…

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Covid-19 tedavisi için ‘çılgın‘ önerileri bilim insanlarını dumura uğrattı: Hayır, vücuda dezenfektan enjekte etmek ya da ultraviyole ışığı sokmak işe yaramaz, üstelik tehlikeli.
Trump'tan öneri: Dezenfektanı enjekte edemez miyiz? ya da temizlik yapar gibi…

ABD Başkanı Donald Trump’ın Covid-19 tedavisi için ‘çılgın‘ önerileri bilim insanlarını dumura uğrattı: Hayır, vücuda dezenfektan enjekte etmek ya da ultraviyole ışığı sokmak işe yaramaz, üstelik tehlikeli.

Birinci öneri: Vücuda ultraviyole ışığı sokmak

“Vücudu ultraviyole veya başka çok güçlü bir ışığa maruz bırakalım. Bu ışığı deri yoluyla ya da başka şekilde vücuda sokabiliriz.”

Yüzeylerdeki virüslerin direkt güneş ışığına maruz kaldığında daha hızlı öleceğine dair deliller var. Ancak etkili olması için ne miktarda ve ne kadar süreliğine ışığa maruz kalmaları gerektiği bilinmiyor

Ayrıca bu, nesnelerdeki ve yüzeydeki virüsler için geçerli, virüs vücuttan içeri girdikten sonra değil.

Kings College of London’dan Dr. Penny Ward “Ne güneş altında durmak ne de ısıtmak bir hastanın vücuduna girip iç organlarında çoğalmaya başlayan virüsü öldürebilir” dedi.

İkinci çılgın öneri: Vücuda dezenfektan enjekte etmek

“Dezenfektanlar virüsü bir dakikada etkisiz hale getiriyor. Enjekte ederek ya da temizlik yapar gibi… Çünkü virüs akciğerle ulaşınca inanılmaz zarar veriyor. Bana ilginç geldi, tabii doktorlara sormalısınızBen doktor değilim, sadece iyi bir ‘şeyi’ olan bir insanım.”

Trump, tam olarak iyi bir neyi olduğunu belirtmedi. Yalnızca bunu söylerken parmağıyla kafasını göstermekle yetindi.

Trump’ın ikinci önerisi, ilkinden daha da tehlikeli. Çünkü evde denemeye kalkan insanlar olabilir ve sonucu ölüme dahi götürebilir.

Hertfordshire Üniversitesi’nden toksikoloji profesörü Rob Chilcott: “Vücuda kanda dolaşan virüsleri etkisiz hale getirebilecek miktarda çamaşır suyu veya dezenfektan enjekte etmek geri dönüşü olmayan çok ciddi zarara yol açar. Büyük bir ihtimalle nahoş bir ölümle sonuçlanabilir. Zaten bu maddelerin hücre içinde virüslere etkisi olmaz.”

Temizlik malzemeleri şirketi açıklama yapmak zorunda kaldı

Temizlik malzemeleri üreten Reckitt Benckiser şirketi de Trump’ın bu iddiası üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı: “Net bir şekilde dile getiriyoruz; hiçbir koşulda ürünlerimiz herhangi bir yolla (içmek, yemek, enjekte etmek vb.) vücuda alınmamalı.”

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