Trump'tan protestoculara sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, devir teslim töreniyle ülke genelinde başlayan protestolara tepki gösterdi. Trump, göstericilere seçimlerde oy kullanmalarını tavsiye ederken, medyaya da twitter'dan yüklendi.

ABD Başkanı Donald Trump kendisini protesto eden gruplara sert ifadelerle yüklendi. Twitter'dan açıklama yapan Trump, ünlü isimlere tepki gösterirken, protestoculara "Seçimlerde neden oy kullanmadınız?" diye sordu.

ABD Başkanı Donald Trump resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada protesto gösterilerine sert tepki gösterdi. Seçimlerin gerçekleştiğine dikkati çeken Trump, protestoculara “Seçimlerde neden oy kullanmadınız?" diye sordu. Trump protestolara destek veren ünlü isimlerinde kötü davrandığını ifade etti. Trump twitterdan yaptığı açıklamada “Dün protesto gösterilerini izledim, ancak daha önce bir seçim yapmış olduğumuz izlenimi uyandırdı! Neden bu insanlar oy kullanmadı? Ünlüler kötü davrandı" ifadelerini kullandı.

Basın kuruluşlarına da göndermede bulunan Donald Trump, 20 Ocak'ta gerçekleşen devir teslim töreninin izlenme oranlarını paylaştı. 2012'de gerçekleşen törenlerle 20 Ocak'taki töreni kıyaslayan Obama, son rakamların Obama'nın töreninden daha fazla olduğunu söyledi. Trump, “Vay, televizyon reytingleri açıklandı: 31 milyon kişi açılışını izledi, 4 yıl öncekinden çok daha iyi reytingler. 11 milyon daha fazla!" dedi.