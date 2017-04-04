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Trump'tan Rusya'daki terör saldırısına tepki

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Trump'tan Rusya'daki terör saldırısına tepki
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın St. Petersburg kentinde metroda meydana gelen terör saldırısını kınayarak, "Korkunç bir şey, dünyanın her yerinde oluyor. Kesinlikle korkunç." ifadesini kullandı.

Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Beyaz Saray'daki görüşmesinden sonra basın mensuplarının Rusya'daki saldırıyla ilgili sorusunu cevapladı.

Saldırıyla ilgili "Korkunç bir şey, dünyanın her yerinde oluyor. Kesinlikle korkunç." şeklinde kısa değerlendirme yapan Trump, konuyla ilgili diğer sorulara cevap vermedi.

St. Petersburg'da metroda iki istasyon arasında düzenlenen terör saldırısında 10 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Rus medyasında yer alan haberlerde patlamanın nedeninin tren vagonuna yerleştirilen parça tesirli bomba olduğu belirtilmişti.

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