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Trump'tan silah edinme hakkına "güçlü destek"

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Trump'tan silah edinme hakkına "güçlü destek"
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en etkin lobilerinden biri olan Ulusal Tüfek Derneğinin (NRA) Atlanta'daki etkinliğinde, ülkedeki silah edinme hakkını sonuna kadar savunacağını ifade ederek, "Beyaz Saray'da artık gerçek bir dostunuz ve destekçiniz var."

Trump, 1983 yılında dönemin başkanı Ronald Reagan'ın katıldığı etkinlikten sonra bir NRA buluşmasına katılan ilk ABD Başkanı oldu.

Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki buluşmada yaptığı konuşmada, vatandaşların silah edinme hakkına değinen Amerikan Anayasası'nın 2'nci maddesine atıf yapan Başkan Trump, herkesin silah edinme hakkını koruyacağı sözünü verdi.

Barack Obama dönemini, silah edinme hakkına "8 yıllık saldırı dönemi" olarak nitelendiren Trump, "Artık bu saldırı dönemi sona erdi. Beyaz Saray'da artık gerçek bir dostunuz ve destekçiniz var." şeklinde konuştu.

Konuşmasında 2020 yılındaki başkanlık seçimlerine ilişkin tahminini de dile getiren Donald Trump, Massachusetts Senatörü Demokrat Elizabeth Warren'ın muhtemel rakibi olabileceğini ifade etti.

 Warren'dan "Pocahontas" diye bahseden Trump, özellikle Demokratlardan ve Amerikan medyasından tepki topladı. Seçim kampanyası döneminde de Elizabeth Warren hakkında aynı kelime ile istihza eden Trump'ın yeniden aynı sözcüğü kullanması dikkati çekti.

Ülkenin en etkili lobilerinden Ulusal Tüfek Derneği tarafından desteklenen Trump, başkanlık koltuğuna oturacağı ilk gün, okullarda ve askeri üslerdeki silahtan arındırılmış bölgeleri kaldırmayı taahhüt etmişti.

Yaklaşık 325 milyon insanın yaşadığı ABD'de kişi başına birden fazla silah düşüyor ve silah edinmenin çok kolay olması önemli bir tartışma alanı olarak gündemde yer işgal ediyor.

Demokratlar silah edinme hakkının sınırlandırılması gerektiğini savunurken, Cumhuriyetçiler ise genel anlamda bu hakkın her halükarda korunması gerektiğini savunuyor.

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