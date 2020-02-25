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Trump'tan son dakika koronavirüs açıklaması! Dünyaya aşı müjdesi

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İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'ta yer alan son dakika haberine göre; ABD Başkanı Trump, Hindistan'da yaptığı açıklamada "Koronavirüs aşısını bulmaya yaklaştık" dedi.
Trump'tan son dakika koronavirüs açıklaması! Dünyaya aşı müjdesi

Öte yandan Amerikalı biyoteknoloji firması Moderna, virüse karşı geliştirdiği aşıyı ABD hükümetine sundu. Klinik testlerin Nisan ayında başlayacağı kaydedilirken, ilk sonuçların Temmuz ya da Ağustos ayında ortaya çıkması bekleniyor.

BD Başkanı Donald Trump, iki günlük Hindistan ziyaretini değerlendirmek ve gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunmak için kameralar karşısına geçti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan coronavirüs (Covid-19) hakkında da açıklamalarda bulundu.

"AŞIYI BULMAYA YAKLAŞTIK"

Ülkesinde koronavirüs ile "çok iyi" mücadele edildiğini belirten Trump, "Koronavirüs aşısını bulmaya yaklaştık" ifadesini kullandı.

 

"BU SORUN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINACAKTIR"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu sorunu çözmek için çok çalıştığını dile getiren ABD Başkanı, virüsün kısa süre içinde kontrol altına alınacağını düşündüğünü söyledi. Hindistan'da virüs salgının olmamasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Trump, "Şu aşamada Hindistan'ın koronavirüs ile çok fazla bir sorunu yok" ifadelerini kullandı.

AMERİKALI ŞİRKET AŞI ÇALIŞMASINI TRUMP YÖNETİMİNE SUNDU

Öte yandan Amerikan The Wall Street Journal'da yer alan başka bir habere göre ise, Amerikalı biyoteknoloji firması Moderna, virüse karşı geliştirdiği aşıyı Washington hükümetine sundu. Klinik testlerin Nisan ayında başlayacağı kaydedilirken, ilk sonuçların Temmuz ya da Ağustos ayında ortaya çıkması bekleniyor.

DÜN DE ÇİN'DEN BENZER BİR AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

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