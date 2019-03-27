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Trump'tan tehdit: Rusya'nın Venezuela'dan çekilmesi gerek, her türlü yönteme başvurabiliriz

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada 'Rusya'nın Venezuela'dan çekilmesi gerek. Aksi takdirde her türlü yönteme başvurabiliriz' diye konuştu.
Trump'tan tehdit: Rusya'nın Venezuela'dan çekilmesi gerek, her türlü yönteme başvurabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence, Rusya'ya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya olan desteğini kesme çağrısı yaparken Pence, Rusya'nın Venezuela'ya asker göndermesini “gereksiz provokasyon” diye niteledi.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, "Rusya'nın Venezuela'dan çekilmesi gerek. Aksi takdirde her türlü yönteme başvurabiliriz" derken, Pence, “Bugün Rusya'yı Maduro rejimine olan desteğini kesmeye ve özgürlüğün yeniden sağlanmasına kadar Juan Guiado'nun, Güney Amerika ülkelerinin ve tüm dünyanın yanında olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklama sırasında Trump ve Pence'in yanında Venezuela'ya darbe girişiminde bulunan ABD destekli Juan Guiado'nun eşi Fabiana Rosales de bulundu.

POMPEO: VENEZUELA'DA İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN 500 MİLYON DOLAR BÜTÇE AYIRACAĞIZ

Bugün ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yeni bütçe yasa tasarısı kapsamında Venezuela'da iktidar değişimi için 500 milyon dolar ayrılacağını belirtti. 

ABD'nin açıklamaları Venezuela ile Rusya'nın askeri işbirliği anlaşmaları kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere Rus askeri heyetinin haftasonu Venezuela'nın başkenti Karakas'a gitmesinin ardından geldi.

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