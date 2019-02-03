Trump'tan Venezuela'ya askeri müdahale açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı izlemek için Irak'taki Amerikan askerlerini ülkede tutmak istediğini söyledi. Trump ayrıca Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump CBS'e verdiği röportajda, Venezuela'ya asker göndermenin bir 'seçenek' olduğunu belirtti.

Trump, ayrıca Irak'taki Amerikan askerlerinin 'İran'ı izlemek için' gerekli olduğunu söyleyerek buradaki askerlerin geri çekilmeyeceğinin sinyalini verdi.

ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığına da değinen Donald Trump, bu ülkedeki asker sayısını azaltmak ve sadece istihbaratı bırakmak istediğini söyledi.