  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1134 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Trump’tan yeni açıklama: Bu çalınan bir seçimdi

» »
ABD'de yapılan başkanlık seçimini resmi olmayan verilere göre kaybeden Donald Trump, "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli" dedi.
Trump’tan yeni açıklama: Bu çalınan bir seçimdi

Demokrat aday Joe Biden’ın seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre kazanması Donald Trump tarafından kabul edilmedi. Trump sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak, “ Hile yapıldığına dair pek çok beyan var” dedi. Trump oyların çizelgeye yeni geçirilmeye başlandığını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Buradaki iddialara bakmalıyız. Seçmen sahtekarlığı yapıldığına dair birçok yeminli ifade görüyoruz. Bu ülkede seçim sorunlarının olduğu bir geçmişimiz var."

'BU İNSANLAR HIRSIZ'

Donald Trump, Joe Biden tarafını suçlayarak "Bu insanların hırsız olduğuna inanıyoruz"dedi. Trump, "Bu çalınan bir seçimdi. İngiltere'deki anketör bu sabah, bunun açıkça çalınmış bir seçim olduğunu, Biden'ın bu eyaletlerin bazılarında Obama'yı geride bıraktığını hayal etmenin imkansız olduğunu yazdı" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika… Trump’ın damadından çağrı: Yarışı bırak artık08 Kasım 2020 Pazar 10:24
  • Trump destekçileri 'Daha bitmedi' sloganıyla sokakta: Silahlı göstericiler Biden destekçileri ile karşı karşıya geldi08 Kasım 2020 Pazar 10:13
  • ABD'nin yeni başkanı Joe Biden kimdir?08 Kasım 2020 Pazar 10:08
  • ABD Başkanı ilan edilen Biden açıklama yaptı08 Kasım 2020 Pazar 00:57
  • Joe Biden, sayımın devam ettiği 4 eyaletten birini kazanması durumunda zaferini ilan edecek07 Kasım 2020 Cumartesi 16:22
  • Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows Kovid-19'a Yakalandı07 Kasım 2020 Cumartesi 14:52
  • Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows Kovid-19'a Yakalandı07 Kasım 2020 Cumartesi 12:05
  • Biden Pennsylvania'da da öne geçti06 Kasım 2020 Cuma 22:56
  • Kritik eyaletlerde son durum: Ya berabere kalırlarsa?06 Kasım 2020 Cuma 19:48
  • Trump'ın seçim açıklamaları ABD medyasında tepki çekti: Başkan'ı düzeltmek zorundayız; hiçbiri doğru değil!06 Kasım 2020 Cuma 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti