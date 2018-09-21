Trump'tan yeni gaf: ''En azından bu işten güzel bir tekneniz olmuş''

ABD Başkanı, Florence Kasırgası'nın arka bahçesine yat uçurduğu felaketzede aileye ''En azından bu işten güzel bir tekneniz olmuş'' dedi.

ABD'de en az 37 can alan Florence Kasırgası'nın sular altında bıraktığı Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinden bir de Başkan Donald Trump geçti.

Kasırgadan en kötü etkilenen bölgeleri ziyaret eden Trump, yardım faaliyetlerine katılıp felaketzedelere moral verirken zaman zaman kantarın topuzunu kaçırdı.

'SONUNA KADAR YANINIZDAYIZ'

Kiliselerde yemek dağıtıp ev enkazları ve mobilya yığınları arasında dolaşan, felaketzedelerle kucaklaşıp sohbet eden, yetkililerle yardım çalışmalarını ele alan Trump, faaliyetlerin yönetildiği askeri üste ''Amerika sizinle birlikte yas tutuyor, sizinle birlikte bizim de kalplerimiz kırık. Sizin kaybınızı asla unutmayacağız, sizi asla terk etmeyeceğiz, sonuna kadar sizinleyiz'' diye konuştu.

KAFAYA PAKET ATMASINA KIYASLA İLERLEME Mİ?

Geçen yıl Maria Kasırgası'nın vurduğu Puerto Riko'yu ziyaretinde basket atar gibi felaketzedelerin kafasına kağıt havlu paketleri atmış olan Trump'ın bu kez Kuzey ve Güney Carolina'daki cana yakın halleri dikkat çekti.

KENDİ GOLF TESİSİNİN DERDİNDE

Ama hızını alamayan Trump, bir yardım toplantısı sırasında sahibi olduğu golf kulübünün de yer aldığı Norman Gölü çevresinde durumun nasıl olduğunu sordu.

Toplantıya katılanlara ''Neden olduğunu size söyleyemem ama, ama o bölgeyi seviyorum'' diye 'espri' yaptı.

rump, afet bölgesinde inceleme yaparken, sahip olmadıkları büyük beyaz bir yatı rüzgar tarafından uçurulmuş ve arka bahçelerine konmuş halde bulan aileye de 'takıldı': ''Bu sizin kendi tekneniz mi yoksa sizin tekneniz haline mi geldi? En azından bu işlerden güzel bir tekne edinmişsiniz. Yasa ne diyor? Belki de sizin tekneniz olur artık.''

GIDA DAĞITIRKEN 'KEYFİNİ SÜR' TEMENNİSİ

Kameralar Trump'ın eline gıda yardımı tutuşturduğu bir kişiye ''Keyfini çıkar'' dediğini de yakaladı.

Florence Kasırgası'nın 37 kurbanından 27'sini aldığı Kuzey Carolina'da yağmurun devam etmesiyle sel sularının daha da kabarması bekleniyor.