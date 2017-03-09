Trump'un yeni vize düzenlemesine ilk dava

ABD'nin Hawaii eyaleti, Başkan Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesinin durdurulması için dava açan ilk eyalet oldu.

ABD'nin Hawaii eyaleti, Başkan Donald Trump'ın 6 Mart'ta nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay vize yasağı getiren ve ABD'nin mülteci programını 4 ay askıya alan yeni vize düzenlemesini imzalamasının ardından kararnamenin iptali için dava açtı.

Eyalet adına Honolulu'daki federal mahkemeye başvuruda bulunan avukatlar, yeni düzenlemenin Hawaii'deki Müslüman nüfusa, turizm ve yabancı öğrencilere zarar vereceği gerekçesiyle durdurulmasını istedi.

"Hawaii asla ayrımcı olmamıştır"

Başsavcı Douglas Chin, "Hawaii, tarihinde ve anayasasında asla ayrımcı olmamıştır. Eyalette yaşayanların yüzde 20'si yabancı ülke doğumlu, 100 bin kişinin vatandaşlık hakkı yok ve çalışanların da yüzde 20'si yabancı ülke doğumlu." dedi.

Chin, Hawaii'deki pek çok kişinin, adaya yeni geleceklerden korkmanın kötü bir siyasete yol açacağının farkında olduğunu söyledi.