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Trump’un yüzü mayolarda

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Trump’un yüzü mayolarda
ABD’de bir moda şirketi, üzerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın şok olmuş yüz ifadesinin yer aldığı mayo üretti.

Moda şirketi, Donald Trump'ın şok olmuş yüz ifadesini mayo üzerine basarak satışa sundu. Web sitesinde satışa sunduğu mayonun ilk fiyatını 59.95 dolar olarak belirleyen şirket, ardından indirim uygulayarak fiyatı 49.95 dolara düşürdü.

Firma, mayoyu “Formunuzu şekillendiriyor ve düzeltiyor”, “Shocked Trump” sloganlarıyla satışa sundu. Şirket, sitesinde Trump'ın yüz ifadesi bulunan mayonun değiştirilemeyeceğini ve iade edilemeyeceğini de açıkladı. 

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