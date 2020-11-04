 Trump, Wisconsin eyaletinde tekrar sayıma gidilmesini isteyecek

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde kazanan ilk gecede belirlenemedi, oy sayımı sürüyor.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kilit eyaletler sayılan Teksas, Florida, Iowa ve Ohio'da seçimi kazanırken, Demokratların adayı Joe Biden Arizona, New Hampshire ve Minnesota'da seçimi önde tamamladı.

Son duruma göre Joe Biden 238 delegeye ulaşırken, Trump 213 delegede. 270 delegeye ulaşan aday ABD'nin yeni başkanı olacak.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER:Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege) Toplam: 213 delege

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER: VVermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege) Toplam: 238 delege​

ABD'de mektupla kullanılan oyların sayımı da sürüyor. Bazı eyaletlerde mektupla kullanılan oyların sayımına seçim günü başlandığı için oyların sayımında gecikmeler olabileceği, imzaların seçmen kütüğü ile karşılaştırılmasının zaman aldığı belirtiliyor. Pennsylvania'da mektupla kullanılan oylarda, zarfın üzerinde seçim günü tarihi de kabul edildiği için, bu eyalette oyların sayılmasının günler sürebileceği ifade ediliyor. Ülkenin batısındaki birçok seçim kurulu, oyların sayılmasının birkaç gün süreceğini açıklamıştı.

TRUMP 'HİLE' DEDİ, ZAFER İLAN ETTİ

Oy sayımları devam ederken Başkan Donald Trump, destekçilerinin karşısına çıkarak zaferini açıkladı.

"Bu gece aldığımız sonuçlar muazzam, kutlamak için hazırdık. Georgia'yı kazandık, Teksas'ı kazandık. Yüzde 2 buçuk farkla öndeyiz, oyların sadece yüzde 7'si açıldı, bizi yakalamalarına imkan yok," diyen Trump, "En önemlisi, Pensilvanya'yı büyük bir farkla kazanıyoruz. 600 bin oy farkı var, başa baş bile değil. Bizi yakalamalarına imkan yok, büyük olasılıkla başkanınız ben olacağım. Büyük bir kutlama yapmaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar harika ve dışarı çıkıpo kutlama yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca seçimlerde usülsüzlük yapıldığını öne sürdü. Trump, kullanılan oyların sayımının durdurulmasını istediklerini ve seçimleri Yüksek Mahkeme'ye taşıyacaklarını söyledi.

BIDEN CEPHESİNDEN YANIT

Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın kampanya ekibi, Başkan Donald Trump'ın erken ve doğrulanmamış zafer açıklamasına tepki gösterdi. Kampanya yöneticisi Jen O'Malley Dillon, Trump'ın henüz sayılmamış oy pusulalarıyla ilgili ifadelerinin "ölçüsüz, benzersiz ve yanlış" olduğunu söyledi.

Dillon, "Ölçüsüz, çünkü Amerikan yurttaşlarının demokratik haklarını ellerinden alma yönlü açık bir çaba. Görülmemiş, çünkü tarihimizin hiçbir döneminde bir ABD başkanı, ulusal bir seçimde Amerikalıların kendilerini ifade etme hakkını ellerinden almaya çalışmadı" diye konuştu.

Dillon, Trump'ın açıklamasının yanlış olduğunu, zira yasaların tüm yasal oyların sayılmasını gerektirdiğini ifade etti: "Başkan yardımcısının bu gece söylediği sözleri tekrarlıyoruz: Donald Trump seçimin sonucuna kendisi karar veremez. Joe Biden bu seçimin sonucuna karar veremez. Amerika halkı bu seçimin sonucuna karar verir. Demokratik süreç de sonuç alınıncaya kadar sürmeli ve sürecek."

Trump'ın oy sayımı ile ilgili olarak Yüksek Mahkemeye başvuracağına yönelik açıklamalarına ise Dillon, Biden'ın "hukuk ekibi hazır bekliyor" diye konuştu.

Trump, Wisconsin eyaletinde tekrar sayıma gidilmesini isteyecek

ABD başkanlık seçimlerinde kilit eyaletler arasındaki Wisconsin'da Joe Biden'ın öne geçmesi üzerine Donald Trump ekibinden "yeniden sayım" hamlesi geldi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Trump kampanyası Wisconsin'da tekrar sayıma gidilmesini isteyecek.

Yapılan açıklamada eyaletteki birçok bölgede oy sayımında düzensizlikler olduğu ileri sürüldü.