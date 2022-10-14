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Truss: Önceki hükümet tarafından planlanan kurumlar vergisindeki artışın kalmasına karar verdim

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Liz Truss: "Önceki hükümet tarafından planlanan kurumlar vergisindeki artışın kalmasına karar verdim"
Truss: Önceki hükümet tarafından planlanan kurumlar vergisindeki artışın kalmasına karar verdim

İngiltere Başbakanı Liz Truss, önceki hükümet tarafından planlanan 2023 yılında kurumlar vergisini yüzde 19'dan yüzde 25'e çıkaran artışın kalacağını belirterek, ekonomik büyümeyi sağlama sözünü yerine getirme konusunda "kesinlikle kararlı" olduğunu bildirdi.

Başbakan Truss, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden almasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Truss, ekonomik büyüme konusundaki kararlılığını yineleyerek, 2008'deki küresel ekonomik krizinden bu yana İngiltere'nin potansiyelinin sürekli olarak zayıf büyüme nedeniyle geride kaldığını ifade etti.

"Düşük vergi, yüksek ücret, yüksek oranda büyümeli bir ekonomi sunmak istiyorum." diyen Truss, lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından bunu yapmak için seçildiğini ve bu misyonun devam ettiğini dile getirdi.

Truss, halkın haklı olarak istikrar istediğini, bu nedenle kışın işletmeleri ve haneleri enerji maliyetleri konusunda desteklemek için harekete geçtiklerini belirtti.

Liz Truss, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'daki korkunç savaşının devam etmesi nedeniyle küresel ekonomik koşulların kötüleşmesi de söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

- Önceki hükümetin 2023 için planladığı kurumlar vergisindeki artış kalacak

Başbakan Truss, hükümetin eylülde açıkladığı "mini bütçe" düzenlemelerinin bazı bölümlerinin piyasaların beklediğinden daha ileri ve hızlı gittiğinin açık olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu nedenle şu anda misyonumuzu yerine getirme şeklimiz değişmeli. Piyasalara mali disiplinimizin güvencesini vermek için şimdi harekete geçmeliyiz. Bu nedenle önceki hükümet tarafından (2023 için) planlanan kurumlar vergisindeki (yüzde 19'dan yüzde 25'e olan) artışın kalmasına karar verdim."

 

Truss, böylelikle yılda 18 milyar sterlin daha vergi toplanacağını ifade etti.

 

İngiliz hükümetinden geçen ay yapılan açıklamada, önceki hükümetin 2023 için yüzde 19'dan yüzde 25'e çıkacağını açıkladığı kurumlar vergisi artışı iptal edildiği duyurulmuştu.

- Yeni Maliye Bakanı, orta vadeli mali planı bu ay sonunda açıklayacak

Truss, görevine son verilen Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'le ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Onu (bakan olarak) kaybettiğime son derece üzüldüm. O harika bir dost ve bu ülkeyi büyüme yoluna koyma vizyonumu paylaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kwarteng'in yerine getirilen Jeremy Hunt'ın deneyimli ve saygı duyulan bakanlardan biri olduğunu vurgulayan Truss, "(Hunt) Ülkemiz için benim görüşlerimi ve tutkumu paylaşıyor." dedi.

Ayrıca yeni Maliye Bakanı Hunt'ın orta vadeli mali planı bu ay sonunda açıklayacağını duyuran Truss, şunları kaydetti:

"Bugün kararlı davrandım çünkü önceliğim ülkemizin ekonomik istikrarını sağlamak. Başbakan olarak her zaman ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket edeceğim. Bu her zaman ilk düşüncemdir. Dürüst olmak istiyorum, bu zor ama bu fırtınayı atlatacağız ve gelecek nesiller için ülkemizin refahını değiştirebilecek güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağız."

- Truss, Başbakanlık görevini sürdürmede kararlı olduğunu söyledi

Liz Truss, gazetecilerin kendisinin neden görevde kalması gerektiği sorusuna, ekonomik büyümeyi sağlama sözünü yerine getirme konusunda "kesinlikle kararlı" olduğu yanıtını verdi.

İnsanların bu kış artan enerji faturalarıyla karşı karşıya kalmamasını sağlamak için enerji fiyat garantisi verdiklerini hatırlatan Truss, "Yaşadığımız sorunlar karşısında ekonomik istikrarımızı sağlamak için kararlı şekilde hareket etmem doğruydu. Bu, ülkemizin dört bir yanındaki insanlar ve işletmeler için hayati önem taşıyor." dedi.

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